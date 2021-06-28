ما هو مستقبل ويندوز 10 بعد الإعلان عن إصدار ويندوز 11؟

مع إعلان شركة مايكروسوفت عن ويندوز 11 في الأسبوع الماضي، ظهرت العديد من الأسئلة حول مستقبل إصدار نظام التشغيل الحالي ويندوز 10.

وأثبت الإصدار الحالي أنه من أفضل الإصدارات على مر تاريخه مع تثبيته عبر أكثر من مليار حاسب في العالم، بنسبة استخدام تتجاوز 78 في المئة.

وقد حرصت مايكروسوفت على تقديم العديد من الميزات عبر إصدار نظام التشغيل الحالي كل ستة أشهر من خلال التحديثات الرئيسية.

وتشير مايكروسوفت إلى أن هذا الإصدار يهدف إلى أن يكون أكثر بكثير من مجرد تحديث نموذجي.

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أبرز التغييرات في ويندوز 11

بناءً على ما ظهر في حدث الإعلان فإن هناك تحديث مرئي كبير قادم مع ويندوز 11. وربما تكون قائمة ابدأ الجديدة هي التغيير الأكثر وضوحًا.

وتستخدم القائمة التعلم الآلي لعرض المستندات والتطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر لمساعدتك على البدء بشكل أسرع.

وينطبق الشيء نفسه على التحسينات التي تم إجراؤها على ميزة أسطح المكتب الافتراضية الموجودة منذ فترة طويلة.

وتعتبر ميزة Snap Groups مفيدة للغاية حيث تتيح لك تجميع جميع النوافذ والتطبيقات المرتبطة بمشروع ما.

تأثير جائحة كورونا

يشير بانوس باناي، كبير مسؤولي المنتجات في مايكروسوفت، إلى أنه من المستحيل تجاهل تأثيرات جائحة كورونا في طريقة عملنا، وكيفية تفاعلنا مع الأشخاص من حولنا.

وفي هذا الصدد يعد دمج تطبيق مكالمات الفيديو مايكروسوفت تيمز للمستهلكين في ويندوز 11 أمرًا منطقيًا.

ويمنح هذا المستخدمين قدرات الدردشة السريعة نفسها التي تقدمها آبل مع تطبيق iMessage في نظام ماك.

ومن أبرز التغييرات عبر مايكروسوفت تيمز هي ميزة Driving Teams Chat الموجودة في شريط المهام الجديد.

وتعمل هذه الميزة على تبسيط استخدام التطبيق مع خيار التبديل إلى شاشة واحدة أو عدة شاشات للتواصل.

كما أن ويندوز 11 أسرع ويستخدم طاقة أقل. ويجلب عملية تحديث جديدة بملفات أصغر بنسبة 40 في المئة التي يجب أن تحدث في الخلفية.

متجر جديد لنظام ويندوز

يعتبر التغيير الأساسي الآخر هو متجر مايكروسوفت المعاد تصميمه بالكامل، حيث يكون المتجر مفتوحًا لجميع حزم ويندوز.

ويتضمن ذلك دعم تطبيقات Win32 وتطبيقات الويب التقدمية PWA بحيث لا تحتاج إلى إعادة إنشاء التطبيق لإدراجه في المتجر.

ولتبسيط التثبيت، أضافت مايكروسوفت نافذة منبثقة في متصفحها تتيح لك البحث عن التطبيق في المتجر وتثبيته بنقرة واحدة.

وهناك تغيير كبير آخر هو أن متجر مايكروسوفت أصبح يقدم الدعم لتطبيقات أندرويد عبر متجر أمازون.

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ويندوز 11 خدمة وليس منتج

من أجل استمرار نموذجها في تحويل نظام التشغيل إلى خدمة وليس منتج. فإن الحواسيب الحالية العاملة بنظام ويندوز 10 مؤهلة تلقائيًا للحصول على الترقية المجانية.

ومع ذلك، هناك حد أدنى جديد من المتطلبات لتشغيل ويندوز 11، ولذلك أصدرت الشركة أداة مجانية تسمى PC Health Check.

وتتيح الأداة معرفة ما إذا كان حاسبك جاهزًا لتشغيل الإصدار. وبينما تلبي أحدث الحواسيب متطلبات المعالج والذاكرة والتخزين، إلا أن بطاقة الرسومات تحتاج إلى دعم DirectX 12. ويجب أن يحتوي حاسبك على الإصدار الثاني من شريحة TPM 2.0.

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وتكون تحديثات ويندوز 11 مختلفة عن ويندوز 10، إذ إنها تتحول إلى نموذج تحديث سنوي مع دعم 24 شهرًا لكل إصدار من إصدارات Home و Pro.

وتحصل إصدارات المؤسسات والتعليم على دعم لمدة 36 شهرًا، وذلك من أجل تسهيل معرفة المستخدمين للإصدار الذي يشغلونه.

مستقبل ويندوز 10

لن يتم إيقاف تشغيل ويندوز 10، بل يحصل المستخدمون على تحديث صغير يحمل الاسم 21H2. ومع المتطلبات الهامة لنظام ويندوز 11، يبدو أنه من المحتمل أن تضطر الشركة إلى تحديث الإصدارين بشكل متوازٍ لبعض الوقت.

ولكن يصبح التحدي الأساسي عند الترقية إلى هذا الإصدار هو أن يحتوي حاسبك على معالج إنتل من الجيل الثامن أو أي جيل أحدث، أو ما يعادله من معالجات AMD أو Arm.