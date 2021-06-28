لينوفو تعلن عن جهاز لوحي يعمل كشاشة محمولة

كشفت شركة لينوفو عن عدد من الأجهزة اللوحية في المؤتمر العالمي للجوال، بما في ذلك جهاز Yoga Tab المتوقع على نطاق واسع بقياس 13 إنشًا.

ويحتوي الجهاز على مسند مدمج من الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يمكن أن يدور 180 درجة من الجزء الخلفي للجهاز.

ويجعل ذلك من السهل استخدامه دون اليدين، كما يمكن وضعه أو تعليقه على الحائط.

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ووفقًا لشركة لينوفو، يمكن لجهاز Yoga Tab 13 بث الفيديو لمدة تصل إلى 12 ساعة بشحنة واحدة.

ويحتوي على شاشة PolySilicon ذات درجة حرارة منخفضة بدقة 2K، مع سطوع 400 شمعة، ومجموعة ألوان sRGB بنسبة 100 في المئة، ومعدل تحديث 60 هرتز، ودعم Dolby Vision HDR.

وباستخدام كابل micro-HDMI إلى USB، يمكنك استخدام Yoga Tab 13 كشاشة ثانوية محمولة لجهاز حاسب محمول أو مكتبي.

وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع دعم فتح الوجه. ويحتوي Yoga Tab 13 على أربع مكبرات صوت JBL، اثنان منها مدمجان في أسطوانة مكبرات الصوت.

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ويحتوي الجهاز اللوحي على دعم Dolby Atmos، وبفضل غرفة الصوت السفلية، يصل أداء الجهير إلى 450 هرتز. ويتم تضمين محول USB-C إلى مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر أيضًا.

ويتم تشغيل الجهاز اللوحي بواسطة منصة Snapdragon 870. ويحتوي على ذاكرة من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، ودعم WiFi 6 ومنفذ شحن USB-C.

علاوة على ذلك يمكن للميكروفونات المزدوجة التقاط أوامر مساعد جوجل، وهناك دعم لقلم Lenovo Precision Pen 2.2.

ويزن الجهاز 830 جرام. ويبدأ سعر Yoga Tab 13 (المعروف باسم Yoga Pad Pro في الصين) من 680 دولار، ومن المفترض أن يتم طرحه للبيع في شهر يوليو.

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بالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة لينوفو عن جهاز Yoga Tab 11 الجديد، الذي يحتوي أيضًا على مسند يعمل كحامل، إلى جانب شاشة بقياس 11 إنشًا وبدقة 2K IPS تعمل باللمس. ويدعم الجهاز Dolby Vision و Atmos ويزن 655 جرام.

وهناك معالج MediaTek Helio G90T ثماني النواة ويحتوي على شريحة ذاكرة UFS بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4 و 256 جيجابايت من التخزين.

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ويحتوي جهاز Yoga Tab 11 على أربع مكبرات صوت وميكروفونات مزدوجة، ووقت تشغيل فيديو يصل إلى 15 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك يدعم الشحن السريع USB-C ووظيفة فتح الوجه. وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى في الخلف. ويمكنك اختيار نوع LTE من الجهاز اللوحي أيضًا. ويبدأ سعر Yoga Tab 11 من 320 دولار ويصل في شهر أغسطس.