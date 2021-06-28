شاومي Redmi Note 10s من موبي زون

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Redmi Note 10s، وهو نسخة محسنة قليلاً من Redmi Note 10.

وتم زيادة دقة الكاميرات بشكل كبير مع تغيير المعالج ليصبح معالج ألعاب أفضل، وهو MediaTek Helio G95 مع الحفاظ على نفس خصائص Redmi Note 10 الأخرى مثل سعة البطارية الكبيرة ونوع الشاشة ودقتها.

وتسعى الشركة جاهدة لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين لسلسلة Xiaomi Redmi التي أصبحت أكثر شهرة في السوق المصري بفضل المواصفات الممتازة مع الحفاظ على السعر الرخيص الذي يناسب السوق المصري.

وتتطلع شاومي إلى تقديم هواتف أفضل في عام 2021 لمستخدميها بسعر رخيص.

ونتعرف في هذا المقال حسب موبي زون على الاختلافات بين النسخة الأساسية وتلك النسخة مع أهم مميزاته وعيوبه، وهل يستحق الشراء أم لا؟

الاختلافات بين النسختين

لم يتغير شيء في الخامات والتصميم لا من ناحية الوزن ولا من ناحية نوعية الخامات فلا يزال من البلاستيك. ولكن الجدير بالذكر أن الهاتف يدعم المقاومة ضد رذاذ المياه الخفيفة وفقًا لمعيار IP53.

الهاتف متوفر باللون الأسود والبني والأبيض.

أهم الاختلافات في المعالج الذي يأتي من ميدياتيك من نوع Helio G95 بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسومي من نوع Mali-G76 MC4.

جرى استخدام المعالج في الكثير من الهواتف من قبل.

مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت.

واجهة المستخدم MIUI 12.5 التي تعد أخف وأفضل من النسخة السابقة.

يقدم الهاتف في الأداء اليومي تقريبًا نفس أداء إصدارات الهواتف في الأعوام الماضية، ولن تواجهك أي مشاكل في التنقل بين التطبيقات وإجراء المكالمات ومشاهدة مقاطع الفيديو.

يدعم الهاتف وضع تعزيز الألعاب، الذي يستفيد بشكل كامل من عتاد الهاتف للعبة التي تلعبها.

لعبة PUBG تعمل بسلاسة حتى لفترات طويلة.

تعمل لعبة Call Of Duty بإعدادات رسومات عالية جدًا بشكل طبيعي.

يمكنك لعب فورتنايت بإعدادات رسومات متوسطة.

يوجد ارتفاع طفيف في حرارة الهاتف مع اللعب المتواصل لفترات طويلة من الألعاب التي تحتاج إلى أداء قوي.

أصبحت الكاميرا الخلفية أفضل لأنها تأتي بدقة 64 ميجابكسل وتقدم الكثير من التفاصيل بفارق كبير وملحوظ.

عند التصوير في ظل إضاءة قوية، يتم التقاط صور ملونة جيدة جدًا، وذلك لأن فتحة العدسة كبيرة وتسمح بمرور كمية كبيرة من الضوء.

عند استخدام الكاميرا الرئيسية في ظروف الإضاءة المنخفضة، تعمل الكاميرا بشكل أفضل من كاميرا Redmi Note 10 لأن توزيع الضوء في الصور أفضل بشكل ملحوظ ولا توجد أماكن مظلمة.

أصبحت الكاميرات تدعم تصوير فيديوهات الحركة البطيئة بدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطار في الثانية.

الكاميرا الأمامية ليست الأفضل في فئة السعر.

لا يدعم الهاتف ميزة NFC.

يوجد تأخر طفيف في استجابة مستشعر القرب لقفل الشاشة أثناء المكالمات.

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محتويات علبة الهاتف

هاتف Redmi Note 10s من شاومي مع لاصقة حماية تم وضعها بشكل مسبق، وشاحن بقوة 33 واط، وكابل USB من نوع Type C، وحافظة لحماية الهاتف، ودبوس معدني، وكتيبات دليل بدء الاستخدام السريع، وضمان الهاتف.

تقييم هاتف شاومي

لم يقدم الهاتف شيئًا جديدًا عن النسخة الأساسية سوى الأداء. فقد تم تطوير المعالج وأصبح يقدم أداء أفضل بصورة كبيرة. كما ان مساحة الذاكرة العشوائية أصبحت أكبر مما يسمح لك باستخدام الألعاب والتطبيقات بشكل أفضل. ولا تزال الشاشة بنفس الدقة والنوع. وكذلك البطارية وباقي المميزات.

هل هاتف شاومي يستحق الشراء

يستحق الهاتف الشراء إذا كنت تريد كاميرا خلفية أفضل قليلًا وأداء أفضل من الإصدار الأساسي فقط. وتبعًا لذلك يعد الهاتف صفقة جيدة. وعدا ذلك فإن النسخة الأساسية تقدم المواصفات نفسها تقريبًا.