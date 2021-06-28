Prologue .. أول سيارة دفع رباعي كهربائية من هوندا

كشفت شركة هوندا عن اسم أول سيارتي دفع رباعي كهربائيتين تعتزم بيعهما في أمريكا الشمالية.

ويطلق على السيارة اسم Honda Prologue، وتطرح للبيع في الولايات المتحدة وكندا اعتبارًا من عام 2024، حسبما أكد مدير مبيعات شركة هوندا الأمريكية.

ويعد Prologue منطقيًا بالنظر إلى أنه من المفترض أن يكون مقدمة لجهود الشركة اليابانية لإضفاء الطابع الكهربي تمامًا على مجموعتها بحلول عام 2040.

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وهو أيضًا، على وجه الخصوص، مرادف لـ Prelude، اسم الكوبيه الرياضية الشهيرة من هوندا من الثمانينيات.

وتمثل Prologue السيارة الأولى من بين مركبتين تشترك هوندا في تطويرهما مع جنرال موتورز، باستخدام حزم بطاريات Ultium الخاصة بصانع السيارات الأمريكية.

وتحمل السيارة الأخرى اسم Acura، ويتم تطويرها بالاشتراك مع جنرال موتورز. ولكن الشركة لم تكشف عن أي معلومات جديدة عنها في هذا الوقت.

وقالت هوندا: نهدف مع Prologue إلى توفير منتج تنافسي للغاية مع وظائف لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا.

وصرحت هوندا سابقًا بأنها تصمم الأجزاء الخارجية والداخلية للسيارات الكهربائية الجديدة، بينما يتم تصميم نظام الدفع بواسطة جنرال موتورز لدعم مواصفات هوندا.

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تشكيلة هوندا الكهربائية

يتم تصنيع هذه المركبات في مصانع جنرال موتورز في أمريكا الشمالية، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات في عام 2024.

وتم الإبلاغ عن اهتمام هوندا باسم Prologue في شهر أبريل عندما قدم صانع السيارات طلب علامة تجارية إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة للحصول على الاسم.

ووفقًا للإيداع، قالت شركة هوندا إنها تستخدم الاسم لتغطية المركبات الأرضية، أي السيارات، والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والأجزاء الهيكلية لما سبق.

وتبقى هوندا صامتة بشأن أي تفاصيل أو مواصفات أخرى حول Prologue في هذا الوقت. ولكن الشركة تستهدف حجم مبيعات سنوي تقريبًا بين Honda Passport و Honda Pilot.

ولكن هوندا لا تخطط للتوقف مع اثنتين فقط من المركبات الكهربائية التي تطورها مع جنرال موتورز. بل تخطط في النصف الثاني من العقد لإطلاق سلسلة من المركبات الكهربائية المبنية على Honda e-Architecture الخاصة بصانع السيارات.

وتساعد هذه المركبات الشركة اليابانية في تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2040.

وتعتبر تشكيلة الشركة اليابانية الكهربائية محدودة مقارنة بصانعي السيارات الآخرين.

وأوقفت الشركة حديثًا سيارتها Clarity EV، وذلك بالرغم من أنها تستمر في بيع الهيدروجين والإصدارات الهجينة من السيارة. فيما تتوفر سيارة Honda E، التي تم طرحها للبيع الصيف الماضي، في اليابان وأوروبا فقط.