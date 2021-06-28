طريقة إنشاء ماسنجر بوت في دقائق معدودة

يمكنك إنشاء ماسنجر بوت بكل سهولة، حيث لا تحتاج إلى خبرة في البرمجة أو حتى معرفة بطريقة عمل فيسبوك.

وقد أطلق فيسبوك خاصية ماسنجر بوت في عام 2016، وعلى الرغم من كون ماسنجر بوت أحد أهم أدوات التسويق عبر فيسبوك، إلا أن نسبة قليلة من الشركات تستخدمهم.

لذلك نخبركم اليوم بطريقة إنشاء ماسنجر بوت، وذلك حتى تستفيد منه في الوصول لعملاء جدد.

خطوات إنشاء ماسنجر بوت

يجب أن تختار مستضيف خدمة ماسنجر بوت قبل أن تبدأ في تصميمه، ويوجد الكثير من مقدمي هذه الخدمة.

ولكن تمتاز خدمة Chatfuel التي اخترناها بكونها سهلة الاستخدام، ولذلك يفضلها الكثيرون.

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توجه في البداية إلى موقع الخدمة ثم قم بعمل حساب في الموقع وبعد ذلك ربط صفحة فيسبوك الخاص بك بهذا الحساب.

وتحتاج بعد ذلك لعمل الرسالة الترحيبية، حيث تظهر هذه الرسالة لعملائك عندما يبدأون في التحدث مع ماسنجر بوت الخاص بك.

وحتى تقوم بذلك توجه إلى صفحة فيسبوك الخاصة بك ثم اختار الإعدادات وبعد ذلك الرسائل.

ويمكنك أن تجد هذا الاختيار في واجهة فيسبوك للأعمال إن قمت بتفعيلها سابقًا.

وتجد اختيار أمامك يدعى أظهر رسالة ترحيب، قم بتفعيل هذا الاختيار إدخال رسالتك الترحيبية ثم قم بحفظ التعديلات.

وتستطيع تعديل هذه الرسالة عبر واجهة Chatfuel أيضًا، وذلك عبر اختيار الرسالة الترحيبية من داخل واجهته وإدخال الرسالة التي ترغب بها.

ويمكنك عمل رد افتراضي على الرسائل التي تستقبلها، ويتم استخدام هذا الرد بغض النظر عن محتوى الرسالة التي تصلك.

وذلك يعني أن الرد ثابت لا يتغير، ويكون في العادة سنعاود الاتصال بكم أو إنتظر حتى يتصل بك أحد مزودي الخدمة.

الذكاء الاصطناعي في الردود

بعد إنشاء ماسنجر بوت, يظهر تفوق Chatfuel في حالة استخدام الذكاء الاصطناعي للردود، حيث يمكنك إخبار التطبيق بالرد بطريقة معينة على مجموعة من الكلمات.

وتختلف استخدامات الذكاء الاصطناعي في ماسنجر بوت، حيث يستطيع حظر المستخدمين في حالة مخالفة قواعد الصفحة.

أو الإجابة بطريقة مختلفة على كل كلمة يقولها المستخدم، ويعتمد الذكاء الاصطناعي على قاعدة IF المشهورة.

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لذلك حين يقرأ كلمة من الكلمات التي تدخلها فيه فإنه يجيب بالطريقة التي تحددها.

ويمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الخطوات التالية:

توجه إلى اختيار Set UP AI ثم إضافة قاعدة ذكاء اصطناعي، وعندما يظهر لك مربع التحكم في الذكاء الاصطناعي قم بإدخال الكلمات المفتاحية التي يستجيب لها.

ثم قم بإدخال الرد في أول مربع تحت القائمة المنسدلة التي تحدد نوع إجابة الذكاء الاصطناعي.

ويمكنك برمجة الذكاء الاصطناعي ليجيب بصورة أو رابط أو فيديو إن كنت ترغب في ذلك.

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