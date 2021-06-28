كيفية إخفاء الإعجابات عبر منشورات فيسبوك

بدأت شركة فيسبوك بنشر ميزة إخفاء الإعجابات وردود الفعل الأخرى عبر المنشورات لجميع المستخدمين بعد اختبارها خلال عام 2019.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة إذا كنت لا تريد أن يرى المستخدمون الآخرون كيف يتفاعل الأشخاص مع منشوراتك. أو إذا كنت ترغب في تنظيف واجهة المستخدم عن طريق إخفاء عدد ردود الفعل عبر المنشورات من حسابات الآخرين.

وعند تفعيل الميزة فإنها تسمح لك بمنع المستخدمين الآخرين من رؤية الفنانين أو المطاعم أو الصفحات التي تتابعها.

اقرأ ايضًا: فيسبوك تختبر رسومًا متحركة جديدة عند مشاركة منشور

إخفاء الإعجابات في فيسبوك

هناك خطوات مختلفة لإخفاء كل نوع من الإعجابات، وهي: ردود الفعل وإعجابات الصفحة، ويمكنك دائمًا إلغاء الميزة في أي وقت.

ويبدو حتى الآن أنه لا يمكنك إخفاء ردود الفعل إلا من خلال تطبيق فيسبوك للهواتف. بينما يحتاج إخفاء إعجابات الصفحة إلى إصدار سطح المكتب.

إخفاء عدد ردود الفعل

افتح تطبيق فيسبوك في هاتفك.

اضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات.

في الشاشة التالية، اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية ومن ثم حدد خيار الإعدادات.

ضمن قسم التفضيلات، اضغط على خيار تفضيلات التفاعل.

في هذه الشاشة، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار منشورات من الآخرين لإخفاء الإعجابات وردود الفعل الأخرى عبر المنشورات من الحسابات الأخرى.

من أجل إخفاء الإعجابات والتفاعلات عبر مشاركاتك الخاصة، بحيث لا يتمكن المستخدمون الآخرون من رؤيتها، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار في مشاركاتك.

اقرأ ايضًا: فيسبوك تساعد في توجيه تفاعلات المجموعة

إخفاء عدد اعجابات الصفحة

افتح متصفح الويب في حاسبك ومن ثم انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي.

في صفحتك الرئيسية اضغط على خيار المزيد.

من القائمة التي تظهر لك، حدد خيار الإعجابات.

في هذه الصفحة، اضغط على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى.

من القائمة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار تحرير خصوصية الإعجابات.

يظهر لك قائمة الفئات، قم بتحديد فئة تغطي الصفحة أو الصفحات التي تريد إخفاء إعجابك بها.

من الخيارات التي تظهر لك، اضغط على خيار أنا فقط.

كرر الخطوات من 4 إلى 5 لأي فئات أخرى تريد جعلها خاصة، ومن ثم اضغط على خيار إغلاق في الأسفل.

ويمكنك التأكد من عدم تمكن أي شخص آخر من معرفة إذا كنت معجبًا بأي صفحة في تلك الفئة. ومع ذلك يمكنك أيضًا السماح لأصدقائك بمشاهدة إعجابات الصفحة الخاصة بك ضمن فيسبوك دون جعلها عامة بالكامل.

اقرأ ايضًا: زوكربيرج يستضيف اختبار غرف فيسبوك الصوتية المباشرة