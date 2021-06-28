آبل تريد منك إبعاد هذه المنتجات عن أجهزتك الطبية

وسعت شركة آبل توجيهها بشأن التداخل المغناطيسي المحتمل لأجهزتها مع الأجهزة الطبية.

وأصدرت تبعًا لذلك قائمة طويلة ومفصلة من المنتجات التي تقول إنه يجب الاحتفاظ بها على مسافة آمنة من الأجهزة الطبية.

وفي مقال دعم، أقرت آبل أنه في ظل ظروف معينة، قد تتداخل المغناطيسات والمجالات الكهرومغناطيسية مع الأجهزة الطبية.

علاوة على ذلك قالت إن أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة قد تحتوي على مستشعرات تستجيب للمغناطيس عندما تكون على اتصال وثيق.

وكان تأثير منتجات الشركة في الأجهزة الطبية نقطة اهتمام في الأشهر الأخيرة ودفعها ذلك إلى إجراء بحث حول هذا الموضوع.

وأضافت آبل: لتجنب أي تفاعلات محتملة مع هذه الأنواع من الأجهزة الطبية، احتفظ بمنتجك بعيدًا عن جهازك الطبي (بمسافة تزيد عن 6 إنشات أو 15 سنتمتر أو أبعد من 12 إنشًا أو 30 سنتمتر في حالة الشحن لاسلكيًا). واستشر طبيبك والشركة المصنعة لجهازك للحصول على إرشادات محددة.

وأوضح باحثون في معهد هنري فورد للقلب والأوعية الدموية في شهر يناير أنهم وضعوا iPhone 12 فوق قلب مريض مع جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان المزروع من شركة مدترونيك

وأفادوا أنه تم تعليق عمليات الجهاز في كل مرة. وبينما أجريت الدراسة على مريض واحد، فقد أثارت أسئلة مهمة.

وفي الآونة الأخيرة، فحصت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية تأثير iPhone 12 Pro Max في نطاق أوسع مع أجهزة مختلفة. ووجدت مثال ذلك أن العديد من هؤلاء الذين تم اختبارهم لديهم حساسية مغناطيسية.

وأضافت شركة آبل في مقالة الدعم أنه إذا اشتبه أحد الأشخاص في أن منتجها يتداخل مع أجهزته الطبية، فيجب عليه أولًا التوقف عن استخدام الجهاز على الفور وثانياً التشاور مع الطبيب والشركة المصنعة للجهاز الطبي.

وهذه هي القائمة التفصيلية لمنتجات آبل، التي تحتوي على مغناطيسات، التي تقول الشركة إنه يجب أن تبقى على مسافة آمنة من جهازك الطبي:

AirPods

AirPods وحافظة الشحن

AirPods-Pro وحافظة الشحن اللاسلكي

AirPods-Max و Smart Case

AirPods وحافظة الشحن اللاسلكي

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Apple Watch وملحقاتها

Apple Watch

أحزمة Apple Watch مع مغناطيس

ملحقات الشحن المغناطيسي لساعة Apple Watch

HomePod

HomePod

HomePod-mini

آيباد وملحقاته

آيباد

iPad Air

آيباد ميني

Smart Covers و Smart Folios

آيباد برو

iPad Smart Keyboard و Smart Keyboard Folio

Magic Keyboard لجهاز آيباد

ملحقات آيفون و MagSafe

نماذج iPhone 12

ملحقات MagSafe

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ماك وملحقاته

ماك ميني

شاشة Pro Display XDR

ماك برو

MacBook Air

ماك بوك برو

iMac

Beats من آبل

Beats Flex

PowerBeats Pro

Beats X

UrBeats3

ومع ذلك، فهذه ليست منتجات آبل الوحيدة التي تحتوي على مغناطيس. وقالت الشركة إن بعض منتجاتها الأخرى تحتوي على مغناطيس، ولكن من غير المحتمل أن تتداخل مع الأجهزة الطبية.

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علاوة على ذلك يمكن للمستخدمين معرفة المزيد من المعلومات حول هذه المنتجات الأخرى في أدلة مستخدم آبل لمنتجاتها.

ولم تقدم آبل إشارة محددة إلى تشكيلة iPhone 12. وذلك بعد أن قالت في شهر يناير: تحتوي تشكيلة iPhone 12 على عدد أكبر من المغناطيسات، إلا أنه من غير المتوقع أن تشكل خطرًا أكبر للتداخل المغناطيسي مع الأجهزة الطبية مقارنة بالنماذج السابقة.

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بالإضافة إلى ذلك فمن المعروف أن العديد من الأجهزة، من أجهزة الراديو وسماعات الرأس إلى فيتبيت تسبب تداخلًا مغناطيسيًا.

وتقر إدارة الغذاء والدواء أيضًا بذلك وتنصح الأشخاص بالاحتفاظ ببعض الأجهزة الإلكترونية على بعد ست إنشات على الأقل من الأجهزة الطبية المزروعة.