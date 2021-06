تحديث iOS 14.7..مميزات جديدة لهواتف آيفون

يصدر تحديث iOS 14.7 لهواتف آيفون في الشهور القادمة، وهو آخر تحديث قبل صدور iOS 15 مع إطلاق الهواتف الجديدة.

ولذلك لن نرى إختلافًا كبيرًا مع تحديث iOS 14.7، ولكن يأتي التحديث بمجموعة من التحسينات على نظام الهواتف.

يأتي التحديث كما قلنا بمجموعة صغيرة من المميزات الجديدة والتحسينات على الهاتف، حيث يسمح لك بضبط المنبهات على HomePod.

وتستطيع استخدام المنبهات عبر تطبيق إدارة المنزل الذكي، حيث كنت تحتاج لاستخدام سيري لضبط هذه المنبهات في الماضي.

كما أن تطبيق الطقس يبدأ بعرض جودة الهواء لمجموعة أكبر من البلاد، وذلك بدلًا من المجموعة المحدودة التي بدأ بها.

ويحمل التحديث في طياته تحسينات على أداء بطارية الهواتف، ويأتي هذا كإصلاح لما حدث مع أنظمة iOS 14.6 حيث تسببت في زيادة استهلاك البطارية.

كما يحل التحديث بعض المشاكل الصغيرة الفردية التي تواجه المستخدمين مثل أخطاء مع التطبيقات أو أخطاء في النظام بشكل عام.

حيث تعمل آبل دائمًا على حل هذه المشاكل الصغيرة مع التحديثات الصغيرة قبل الإنتقال للنسخة الجديدة من النظام.

بحسب التوقعات فإن النظام يصدر رسميًا مع نهاية شهر يوليو، وقد دخل النظام في مرحلة التجربة المفتوحة للجميع.

ويمكنك تثبيت النظام منذ اليوم إن كنت تفضل ذلك، ولكن نسخة التجربة تكون غير مستقرة بشكل كبير وقد تتسبب في الكثير من المشاكل.

لذا من الأفضل الإنتظار حتى إطلاقه بشكل رسمي لجميع الهواتف.

وعندما يتم إطلاق النظام رسميًا لجميع الهواتف فإنك تستطيع الوصول إليه عبر قائمة التحديثات الموجودة في الإعدادات.

كما يصدر النظام لجميع الهواتف التي تدعم iOS 14، وذلك لأنه تحديث فرعي منه.

وهذا يعني أن التحديث الجديد يصدر لجميع هواتف آيفون بدايةً من آيفون 6 إس وحتى آيفون 12 الجديد.

بدأت بعض المشاكل بالظهور في الاصدار الثاني من نسخة التجربة المفتوحة لنظام iOS 14.7.

حيث قال بعض المستخدمين بأن الهواتف توقفت عن التعرف على شرائح الاتصال الخاصة بهم، ولكن أغلب التقارير مرتبطة بالهواتف ذات الشريحة الإلكترونية بدلًا من المعتادة ولذلك قد يكون خطأ فقط في برمجة النظام وليس مشكلة أكبر.

Updated iPhone and now there is SIM failure. 😡😡

— Guttu (@GuttuG) June 2, 2021