مايكروسوفت تريد Steam ضمن متجرها للتطبيقات

يبدو أن اهتمامات شركة مايكروسوفت لا تقتصر على جلب متجر Appstore من شركة أمازون إلى ويندوز 11 فقط.

ويمثل تغيير مايكروسوفت المفاجئ إلى ويندوز 11 نهجًا أكثر انفتاحًا لمتجر ويندوز، وقد يعني ذلك أننا قد نرى ألعاب Steam مدرجة في المستقبل.

ويشهد هذا النهج المفتوح الجديد العديد من التغييرات في متجر تطبيقات ويندوز، بما في ذلك متجر Appstore من أمازون لتطبيقات أندرويد والسماح للمطورين بالاحتفاظ بنسبة 100 في المئة من الإيرادات باستخدام منصات الدفع التابعة لجهات خارجية.

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وصرح رئيس نظام التشغيل بانوس باناي في مقابلة أن مايكروسوفت تريد متاجر التطبيقات الأخرى التابعة لجهات خارجية، مثل Steam و Epic Games، داخل بوابتها الخاصة.

وقال باناي إن سياسات الشركة الجديدة مثل السماح للمطورين بالاحتفاظ بجميع الإيرادات من المنصات الخارجية تم تصميمها مع وضع المتاجر البديلة في الاعتبار، مضيفًا أن هذه المتاجر مرحب بها.

وأضاف: يستضيف ويندوز هذه المتاجر بطرق عديدة، وإذا كان بإمكاننا استضافتها من خلال متجر مايكروسوفت، فإن هذا جيد. ونشجع قدوم الآخرين إلى المتجر، وهذا هو سبب وضعنا لبعض هذه السياسات.

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أهداف مايكروسوفت

وأصبح Steam متجرًا ضخمًا للألعاب والتطبيقات عبر ويندوز على مر السنين، ويتصور باناي مستقبلًا لمتجر تطبيقات ويندوز حيث يجد الأشخاص التطبيقات التي يريدونها بغض النظر عن المتاجر المنافسة.

وتهدف عملاقة البرمجيات إلى جعل متجر ويندوز 11 مصدرًا للانتقال إلى التطبيقات، وقال باناي: تكتب اسم التطبيق الذي تريده وتحصل عليه.

ومع ذلك، قد تقف سياسات عملاقة البرمجيات في طريقها. ولا تنطبق سياسة عدم وجود عمولة لمتجر تطبيقات ويندوز 11 على الألعاب. ومن المشكوك فيه أن تسمح Steam أو Epic Games لشركة مايكروسوفت بالحصول على عمولة إضافية.

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وتحتاج مايكروسوفت إما إلى توضيح سياساتها أو إجراء استثناءات لظهور Steam و Epic Games. ومن المحتمل أن تتطلب أي توسعات في المتجر بناء الثقة.

وإذا نجحت مايكروسوفت في ذلك، فقد تعزز حساب متجر تطبيقات ويندوز 11 وتعزز هيمنة نظامها التشغيلي في ألعاب الحاسب.

وقد لا يزال يتعين عليك تثبيت تطبيقات Steam و Epic Games. ولكن لن تضطر إلى تشغيل مجموعة من المشغلات للعثور على اللعبة المفضلة.

ومن غير المحتمل أن يتغير هذا الأمر بالنسبة لمستخدمي لينكس وماك في أي وقت قريب. وذلك بغض النظر عن مدى احتضان صناع الألعاب لأي من المنصتين.