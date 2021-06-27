كيفية مشاركة مساحة تخزين Google One مع عائلتك

إذا كنت تستخدم خدمات شركة جوجل المختلفة وقمت بملء مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت، فإنك بحاجة إلى ترقية سعة التخزين عبر خدمة Google One القابلة للمشاركة مع أفراد العائلة ايضًا.

ولكن للقيام بذلك يجب عليك تفعيل ميزة المشاركة أولًا.

ما هي خدمة Google One

Google One هي خدمة تخزين سحابي مدفوعة لديها خطط اشتراك مختلفة بسعات تخزينية مختلفة بالإضافة إلى مزايا أخرى، مثل القدرة على مشاركة السعة التخزينية مع ما يصل إلى خمسة من أفراد العائلة والحصول على دعم فني مباشر وأرصدة متجر جوجل بلاي ومكافآت أعضاء متجر جوجل.

وتبدأ خطط الاشتراك من 100 جيجابايت مقابل 1.99 دولار في الشهر أو 19.99 دولار في السنة. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن بإمكانك زيادة ما يصل إلى 2 تيرابايت مقابل 9.99 دولارات في الشهر أو 99.99 دولار سنويًا.

وإذا كان لديك الكثير من الأشياء التي تريد تخزينها، فإن الخطط تصل إلى 30 تيرابايت مقابل 149.99 دولار في الشهر.

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مشاركة التخزين مع أفراد العائلة

إذا كنت ترغب في مشاركة مساحة التخزين في Google One فإن عليك أولاً إنشاء مجموعة عائلية مشتركة.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة الخطة العائلية عبر هذا الرابط ومن ثم اضغط على خيار البدء.

يجب الموافقة على شروط الاستخدام ومن ثم الضغط على خيار إنشاء مجموعة عائلية.

في الصفحة التالية، يمكنك دعوة ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة، طالما لديهم حسابات ضمن جوجل.

يتم إرسال بريد إلكتروني إلى الشخص الذي دعوته، ويتم إرسال بريد إلكتروني إليك عندما يقبل الدعوة.

تنتهي صلاحية الدعوة في غضون أسبوعين. لذلك إذا لم يستجب الشخص خلال هذه المدة يمكنك اختيار شخص آخر.

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وبعد إنشاء المجموعة العائلية، يمكنك بعد ذلك إعداد مساحة التخزين المشتركة، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انقر عى خيار الإعدادات في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة في حساب Google One.

اضغط على خيار المشاركة مع العائلة.

قم بتشغيل الزر الذي بجوار خيار إدارة إعدادات العائلة الذي يظهر لك.

يمكن الآن لأفراد عائلتك مشاركة مساحة التخزين في Google One معك.

وبمجرد ملء مساحة التخزين المجانية 15 جيجابايت، يحصلون على حق الوصول إلى مساحة التخزين الإضافية التي يمنحها لهم حسابك. ولكن هذا لا يعني أنه يمكنك الوصول إلى ملفاتهم، ما لم يشاركوها معك مباشرةً.

وإذا كنت تريد معرفة مقدار مساحة التخزين التي يستخدمها كل فرد من أفراد العائلة، اتبع الخطوات التالية.