طريقة تحديث ذراع تحكم بلاي ستيشن 5

ترسل سوني تحديثات مستمرة إلى ذراع تحكم بلاي ستيشن 5، وتهدف هذه التحديثات لتحسين أداء الذراع وحل المشاكل التي تواجه المستخدمين.

كما أن الشركة تعمل على تحسين مميزات ذراع التحكم عبر هذه التحديثات، لذا يجب أن تقوم بتثبيتها فور أن تصلك.

طريقة تثبيت تحديثات ذراع تحكم بلاي ستيشن 5:

يجب أن يكون جهازك متصل بالإنترنت، حيث يقوم بالبحث عن التحديثات بشكل تلقائي.

ولا يمكنك أن تقوم بتحديث ذراع التحكم بشكل يدوي، لذلك قم بتشغيل المنصة وراقب الجزء السفلي من الشاشة.

وإذا كان هناك تحديث متاح لذراع التحكم فإنك تجد رسالة تخبرك بوجوده، ويمكنك تثبيت التحديث مباشرةً أو بعد 24 ساعة.

وبعد ذلك قم بتوصيل الذراع عبر كابل USB الخاص به، وذلك لأنك لا تستطيع تثبيت التحديث لاسلكيًا.

وعندما تقوم بتوصيل الذراع عبر الكابل قم بالضغط على زر التحديث الآن.

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ولكن إذا قمت بإخفاء هذه الرسالة أو تجاهلها لأي سبب ، فإنك لن تستطيع تحديث ذراع التحكم بسهولة.

وحتى تستعيد رسالة التحديث فإنك تحتاج إلى الكثير من الخطوات المعقدة والتي يفضل ألا تقوم بها.

ويجب أن تنتظر حتى تعود إليك الرسالة تلقائيًا دون أي تدخل منك.

المشاكل التي يواجهها ذراع تحكم PS5:

واجه بعض المستخدمين لمنصة بلايستيشن 5 مشاكل مع ذراع التحكم، وتعتبر مشكلة انزلاق تلقائي لعصا التحكم أشهرها.

وتسبب هذه المشكلة في تحرك الشخصية الخاصة بك في اللعبة بشكل تلقائي دون أي تدخل منك، وهي تبدو مشكلة صناعة في الذراع.

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وهذا يعني أنها قد تظهر مع بعض المستخدمين ولا تظهر مع القسم الآخر، وقد تظهر مباشرةً بعد اقتناء الجهاز أو بعد فترة من استخدامه.

كما قام مجموعة من المستخدمين برفع قضية تعويض جماعية على الشركة بسبب هذه المشكلة التي تجبرهم على تغيير ذراع التحكم واقتناء واحدة جديدة.

تظهر المشكلة أيضًا مع الكثير من أذرع التحكم وليس فقط أذرع بلاي ستيشن 5، حيث كانت مشهورة للغاية مع أذرع نينتدو سويتش.

كما ظهرت مع أذرع Elite 2 للتحكم في منصات إكس بوكس، ولذا هي مشكلة قديمة ومنتشرة للغاية.

ويمكنك إصلاح المشكلة دون استبدال ذراع التحكم في بعض الحالات، ولكن يعتمد الأمر على سبب المشكلة.

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وإذا كان سبب المشكلة تجمع بعض الأتربة تحت عصيان التحكم فإنك تستطيع تنظيفها باستخدام منظفات خاصة للتخلص من المشكلة تمامًا.

ولكن إن كان سبب المشكلة مشكلة في تصنيع ذراع التحكم فإنك تحتاج لاستبدالها تمامًا.