تعدين بيتكوين يصبح أسهل بعد حملة الصين

مع اتخاذ الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة، قد يصبح من الأسهل والأكثر ربحية تعدين بيتكوين.

وفي الشهر الماضي، دعت بكين إلى اتخاذ تدابير للقضاء على تعدين بيتكوين وسط مخاوف بشأن تأثيرها البيئي.

وقد أدى هذا إلى فرار معدني العملة المشفرة من الصين إلى مناطق أخرى، مثل أمريكا الشمالية.

وتكثفت حملة القمع الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث طلبت السلطات في مقاطعة سيتشوان الصينية الغنية بالطاقة الكهرومائية من المعدنين إيقاف العمليات.

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ووفقًا للتقارير، تم إغلاق أكثر من 90 في المئة من قدرة تعدين بيتكوين في الصين.

ويعتقد أن ما بين 65 إلى 75 في المئة من جميع عمليات تعدين بيتكوين العالمية تتم في الصين.

وبالرغم من أن هذه الحملة ليست في صالح معدني بيتكوين في الصين، إلا أن آخرين قد يستفيدون.

ما هو تعدين بيتكوين

عندما تفكر في التعدين، من المحتمل أن تكون صورة منجم ذهب بالمعاول والمجارف هي أول ما يتبادر إلى الذهن. ولكن تعدين بيتكوين لا يشبه البحث عن الذهب أو المعادن الثمينة الأخرى.

وتدعم العملات الرقمية بشبكة واسعة من أجهزة الحاسب حول العالم. وفي حالة عملة بيتكوين، تتسابق أجهزة الحاسب هذه لحل الألغاز الرياضية المعقدة من أجل إجراء المعاملات.

وتنتج هذه العملية أيضًا عملات بيتكوين جديدة، ويجري مكافأة المعدنين بالعملة المشفرة إذا نجحوا.

ويتم حاليًا تحديد مكافآت المعدنين بحد أقصى 6.25 بيتكوين، وكانت سابقًا 12.5 بيتكوين. ولكن نظرًا لأن إجمالي المعروض من العملة يقتصر على 21 مليونًا، فإن الكمية التي يتم مكافأتها للمعدنين تنخفض إلى النصف تقريبًا كل أربع سنوات.

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على وشك أن يصبح أسهل

يبدو أن إجمالي معدل التجزئة، أو قوة المعالجة، لشبكة بيتكوين قد انخفض بشكل حاد في أعقاب حملة بكين القمعية.

وفي الشهر الماضي أو نحو ذلك، انخفض معدل تجزئة بيتكوين من مستوى قياسي بلغ 180.7 مليون تيراهاش في الثانية – وهو مقياس لسرعة أجهزة تعدين العملات الرقمية – في منتصف شهر مايو إلى نحو 101 مليون، وذلك وفقًا لبيانات Blockchain.com.

ويقول خبراء العملات المشفرة أنه مع توقف عمل المزيد من معدي بيتكوين بسبب قيود الصين، فإن حصة المعدنين الآخرين في الشبكة تزيد، مما قد يجعل التعدين أكثر ربحًا.

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ومع خروج المزيد من معدل التجزئة خارج الشبكة، تقل الصعوبة، ويتلقى معدل التجزئة الذي يظل نشطًا عبر الشبكة المزيد مقابل حصته النسبية من مكافآت التعدين.

وفي الوقت نفسه، انخفضت صعوبة شبكة بيتكوين – وهي مقياس لمدى صعوبة تعدين بيتكوين – من رقم قياسي فوق 25 تريليون في شهر مايو إلى 19.9 تريليون الأسبوع الماضي.

ويتم تعديل صعوبة التعدين كل أسبوعين تقريبًا، لذلك هناك تأخير زمني في البيانات.

وتنخفض صعوبة الشبكة كلما قل استخدام معدات التعدين عبر الإنترنت. وهذا يؤدي إلى منافسة أقل لمعدني بيتكوين الآخرين.

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ومع ذلك، هناك عامل كبير آخر يحدد أرباح المعدنين وهو سعر العملة، الذي انخفض من أعلى مستوياته القياسية في الأشهر الأخيرة على خلفية التعليقات السلبية من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك والحملة الصينية على الصناعة.

وانخفضت قيمة العملة إلى النصف تقريبًا منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 65000 دولار تقريبًا في شهر أبريل.

كما انخفضت العملة المشفرة إلى ما دون 30 ألف دولار، مما أدى لفترة وجيزة إلى القضاء على مكاسبها لعام 2021. ولكنها تعافت منذ ذلك الحين لتتداول فوق 34 ألف دولار.