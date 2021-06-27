استخدام آيفون كماسح ضوئي في ماك بوك – وحيل أخرى يجب اتقانها

توجد مجموعة من حيل ماك الخفية التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين، وذلك لأنها لا تحصل على دعاية كافية.

ولكن تغير هذه الحيل طريقة استخدامك لنظام ماك تمامًا، ولذلك يجب على الجميع إتقانها.

استخدام آيفون كماسح ضوئي

تستطيع استخدام الآيفون كماسح ضوئي وتحويل الصور والمستندات إلى نصوص قابلة للتعديل عبر هذه الخاصية.

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كما يمكنك إضافة أي مستند مباشرةً من الهاتف إلى تطبيق ماك الذي يدعم هذه الخاصية.

وحتى تستخدمها قم بفتح التطبيق ثم الضغط بزر الفأرة الأيمن في مربع إدخال النص، وبعد ذلك قم باختيار مسح المستندات عبر آيفون.

وتستطيع عبر هذه الخاصية أخذ صور مباشرةً من آيفون أو آيباد إلى التطبيقات المدعومة من هذه الخاصية.

تبديل الأيقونات بين مركز التحكم وشريط القائمة:

قبل إطلاق تحديث Big Sur والذي يأتي برقم 14 لنظام ماك كانت أيقونات النظام موجودة في شريط القائمة.

ولكن بعد إطلاقه قامت آبل بنقل جميع أيقونات التحكم إلى مركز خاص بها، وهو يشبه مركز التحكم في أجهزة آيفون وآيباد.

وقد يرغب بعض المستخدمين في نقل أيقونات التحكم إلى شريط القائمة وإعادتها لوضعها الأصلي.

لذلك تركت آبل الخيار موجودًا، وكل ما عليك فعله هو سحب الأيقونة من مركز التحكم إلى شريط القائمة لتظهر فيه.

توقيع المستندات رقميًا عبر ماك:

يمكنك استخدام تطبيق معاينة الصور الخاص بنظام ماك في توقيع المستندات كما ترغب.

وتستطيع القيام بهذا عبر فتح مستند PDF من خلال تطبيق المعاينة Preview ثم الضغط على زر التعديل والذي يدعى Markup.

وبعد ذلك قم باختيار التوقيع الإلكتروني، وسوف يقوم ماك بوضع التوقيع الخاص بك في المستند ومن ثم حفظه.

استخدام آيباد كشاشة ثانوية:

تسمح آبل باستخدام آيباد كشاشة ثانوية لأجهزة ماك وذلك بدايةً من تحديث iPadOS 13 عبر خاصية Side Car.

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وحتى تتمكن من تفعيل هذه الخاصية قم باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى مركز التحكم الخاص بجهازك ثم اختيارات شاشة العرض، ثم اختار شاشة آيباد كشاشة ثانوية.

وإذا لم يكن هذا الاختيار متاحًا لك فعليك التوجه إلى الإعدادات ثم اختيار إعدادات SideCar.

ويمكنك استخدام آيباد كشاشة إضافية لعرض المزيد من المعلومات والنوافذ أو عرض ما يجرى على شاشة حاسوبك عبره.

تستطيع أيضًا استخدام الاتصال اللاسلكي بين الجهازين ولكنه بطيء، ولذلك ننصحك بالتوصيل سلكيًا بين آيباد وجهاز ماك الخاص بك.

التخلي عن تطبيقات جوجل:

تقدم آبل تطبيقات بديلة لتطبيق المستندات والجداول البيانية والعروض التقديمية من جوجل، وتأتي هذه التطبيقات تحت إسم الصفحات والأرقام والعروض.

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كما تستطيع إرسال دعوة زملاء العمل لاستخدام وتعديل نفس المستند عبر تطبيقات آبل حتى إن لم يستخدموا جهاز ماك.

وتسمح لهم هذه الخاصية بتعديل المستندات عبر أي متصفح يستخدمونه، وكذلك مشاركة التعديلات معك وترك إسمهم إلى جوار التعديلات التي يقومون بها.

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