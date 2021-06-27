4 أشياء يجب معرفتها بعد الإعلان عن ويندوز 11

تريد شركة مايكروسوفت كسر النمط السائد مع نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد الذي يتضمن العديد من الميزات التي من شأنها أن تحدث فرقًا كبيرًا لمستخدمي حواسيب ويندوز.

وعند الرغبة في شراء حاسب أو هاتف ذكي هذه الأيام، فإن لديك العديد من الخيارات. مثل نظام آبل الذي يتضمن حواسيب ماك وهواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية. وهناك ايضًا نظام أندرويد الذي يعمل على تشغيل مجموعة من الهواتف والأجهزة اللوحية. وتريد مايكروسوفت تغيير ذلك.

الترقية إلى ويندوز 11 مجانية

قد يكون نظام التشغيل ويندوز 11 تحديثًا كبيرًا للحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز. ولكن الشركة تقول إن الترقية إليه مجانية للمستخدمين الحاليين.

وأوضحت مايكروسوفت ايضًا أن الشركات المصنعة تبدأ ببيع الحواسيب العاملة بنظام ويندوز 11 قبل الإطلاق الرسمي.

منافسة آبل بشكل مباشر

واحدة من أكبر الشكاوى حول تطبيق فيس تايم هي أنه يعمل عبر أجهزة آبل فقط. وبالرغم من سماح آبل بدعوة مستخدمي أنظمة ويندوز وأندرويد للانضمام إلى مكالمات فيس تايم عبر الويب.

ولكن الكثيرين يجدون هذه التجربة ناقصة بعض الشيء، وتعتقد مايكروسوفت أن إرضاء هؤلاء المستخدمين يكون من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز.

والطريقة الأولى للقيام بذلك هي عبر دمج مايكروسوفت تيمز مباشرة في شريط المهام في نظام ويندوز 11.

ومع توفر التطبيق في أجهزة آبل وأندرويد فإن هذا الأمر من شأنه مساعدة مايكروسوفت تيمز على أن يصبح أكثر تنافسية.

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احتفاظ المطورين بكامل الأرباح

قالت الشركة إنها تسمح للمطورين في متجر مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 11 بالاحتفاظ بكل الأموال التي يكسبونها.

ويعاكس ذلك سياسة متجري آب ستور وجوجل بلاي المتمثلة في فرض عمولة تصل إلى 30 في المئة على مشتريات التطبيقات.

علاوة على ذلك يمكن للمطورين أيضًا استخدام أي نظام دفع يريدونه. وذلك عكس سياسات آبل وجوجل التي تطالب مطوري التطبيقات باستخدام خدمة معالجة المدفوعات الخاصة بهما التي تخصم عمولتهما تلقائيًا.

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ويندوز 11 يحول حاسبك إلى إكس بوكس

بالإضافة إلى ذلك فإن واحدة من العبارات التي قالها ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، هي: نعمل بكل طاقتنا في مجال الألعاب.

ومع إصدار ويندوز الجديد أصبحت هناك مميزات مثل: ميزة Auto HDR. التي تستخدم التعلم الآلي لتحسين المرئيات في ألعاب الفيديو التي تلعب عبر الحاسب.

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