آبل تطور نماذج آيباد برو ذات الشاشات الأكبر

تفكر شركة آبل في تقديم أحجام أكبر من نماذج آيباد برو للمستهلكين، مع إمكانية وصول النماذج ذات الأحجام الأكبر في غضون بضع سنوات.

وكان أكبر جهاز لوحي من آبل هو آيباد برو بقياس 12.9 إنشًا منذ الإصدار الأول للمنتج.

وبينما غيرت الشركة أحجام نماذج آيباد الأخرى، بما في ذلك التعديلات المتعددة للنسخ الأصغر من آيباد برو، يبدو أن أكبر جهاز آيباد الذي تبيعه آبل قد يخضع لنفس المعاملة باستمرار.

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وفي النشرة الإخبارية Power On من وكالة بلومبرج، قال الصحفي مارك غورمان: قيل لي إن آبل تستكشف فكرة حجم أكبر للأجهزة اللوحية مع المهندسين والمصممين الذين يعملون على إصدارات يمكن أن تصل بعد بضع سنوات على الأقل.

ويوضح غورمان كذلك أن تحديث 2022 لمجموعة آيباد برو يتألف من نماذج تعيد استخدام الأحجام الحالية 11 إنشًا و 12.9 إنشًا، مما يستبعد النسخ الأكبر.

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وقالت النشرة: لدى آبل مهندسين ومصممين يستكشفون أجهزة آيباد برو أكبر يمكن أن تصل إلى المتاجر بعد عامين على الأقل. ومن غير المحتمل أن تكون في العام المقبل مع اهتمام آبل بجهاز آيباد برو المعاد تصميمه بالأحجام الحالية لعام 2022.

وأضافت: جهاز آيباد الكبير سيكون الجهاز المثالي للعديد من الأشخاص، ويستمر في طمس الخطوط بين الجهاز اللوحي والحاسب المحمول.

وهناك أيضًا نصيحة مفادها أن مثل هذه الأجهزة اللوحية قد لا يتم إطلاقها على الإطلاق.

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آيباد برو أكبر

في 4 يونيو، ادعى تقرير أن شركة آبل تعمل على إضافة الزجاج مرة أخرى إلى مجموعة آيباد برو لعام 2022. ويجعل هذا عائلة المنتج تتماشى مع تصميم آيفون 12.

كما يزعم أيضًا أنه تم التخطيط لنظام شحن لاسلكي مشابه لـ MagSafe. ويساعد التصميم الزجاجي للجهة الخلفية في تطوير نظام الشحن اللاسلكي.

وكانت هناك أيضًا ادعاءات بأن آبل تعمل على ما يسمى بالشحن العكسي أو الشحن الثنائي لجهاز iPad Pro.

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وتساعد أحجام الشاشة الأكبر على زيادة طمس الخطوط بين آيباد برو وماك بوك برو، الذي يتوفر بشاشة بقياس 16 إنشًا.

ومع ذلك، لا يزال العديد من العملاء يعتقدون أن iPadOS لا يستفيد استفادة كاملة من أجهزة iPad Pro.

ورأى غورمان أن آبل تحتاج إلى السماح لتطبيقات ماك وتطبيقات المهام المتعددة التي تشبه تطبيقات ماك بالعمل بشكل أكثر مرونة بالنسبة لنوافذ التطبيقات عبر iPad Pro.