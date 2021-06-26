Rally من موزيلا تشارك بياناتك مع العلماء

أطلقت مؤسسة موزيلا Rally، وهي منصة متصفح تتسم بالخصوصية والشفافية في جوهرها.

وتعني كل نقرة عبر الإنترنت مشاركة المعلومات مع مواقع الويب التي قررنا زيارتها. وتختار خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستاجرام، الإعلانات وتعرضها لنا وفقًا لذلك.

من ناحية أخرى غالبًا ما تظهر تقارير تفيد بأن الشركات غير الجديرة بالثقة قد سرقت البيانات واستغلتها لصالحها.

وقالت موزيلا: إن Rally تضع المستخدمين في موقع السيطرة على بياناتهم وتمنحهم القدرة على المساهمة ببيانات التصفح الخاصة بهم في مشاريع الحشد الجماعي من أجل إنترنت أفضل ومجتمع أفضل – مجتمع يضع الناس في المقام الأول ويحترم خصوصيتهم.

وأضافت: كنا روادًا في ميزات الخصوصية التي تساعدك على التحكم في بياناتك عن طريق حظر المتتبعات. ويعني تمكين البيانات أيضًا امتلاك القدرة على اختيار من تريده أن يصل إلى بياناتك.

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وأطلقت موزيلا مبادرة Rally البحثية التي تم تطويرها بالتعاون مع فريق البحث للبروفيسور جوناثان ماير في جامعة برينستون.

علاوة على ذلك تمثل المبادرة جهدًا جماعيًا يتيح للعلماء والباحثين إجراء دراسات حول الويب ودعوة الناس للمشاركة.

وقالت ريبيكا فايس، رئيسة مشروع Rally: إن استبعاد الناس من القرارات المتعلقة ببياناتهم هو عدم المساواة التي تضر بالناس والمجتمع والإنترنت.

وأضافت: نعتقد أنه يجب عليك تحديد من يستفيد من بياناتك. ونحن متفائلون بالبيانات ونريد تغيير الطريقة التي يعمل بها اقتصاد البيانات لكل من الأفراد والأنشطة التجارية. ونريد معرفة كيف يمكن لـ Rally المساعدة في فهم بعض أكبر مشاكل الإنترنت وتحسينها.

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موزيلا تطلق Rally:

الدراسة الأولى هي الأخبار السياسية وفيروس كورونا، التي تبحث في كيفية تفاعل الناس مع الأخبار والمعلومات الخطأ حول السياسة وفيروس كورونا عبر الخدمات الإلكترونية.

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من ناحية أخرى يعمل فريق جامعة برينستون الذي ساعد موزيلا في تطوير مبادرة Rally البحثية على هذا المشروع.

الدراسة الثانية التي تخطط موزيلا لإطلاقها قريبًا تسمى ما وراء نظام الدفع مقابل الاشتراك، وهي مشروع بالشراكة مع شوشانا فاسرمان وجريج مارتن من كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد.

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وتهدف هذه الدراسة إلى فهم استهلاك الأخبار بشكل أفضل، وما يقدره الناس في الأخبار، والاقتصاد الذي يمكن أن يبني نظامًا بيئيًا أكثر استدامة للصحف في السوق عبر الإنترنت.

وتتوفر Rally حاليًا لمستخدمي متصفح فايرفوكس لأجهزة الحواسيب في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى تخطط المؤسسة لإطلاقها لمتصفحات الويب الأخرى وفي بلدان أخرى في المستقبل.