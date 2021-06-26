ويندوز 11 .. الإصدار الأول من ويندوز دون IE منذ 20 عامًا

في مرحلة ما من عمر ويندوز 10، كان من الممكن أن يكون لديك إنترنت إكسبلورار والإصدار القديم من مايكروسوفت إيدج ومايكروسوفت إيدج الجديد الذي يعمل بنظام Chromium مثبتين.

وكانت المتصفحات الثلاثة توضح صراعات شركة مايكروسوفت مع الويب على مدار العقد الماضي، ولكن الآن بعد أن وضعت مايكروسوفت نهاية لمتصفح إنترنت إكسبلورار في عام 2022، فقد اختفى من ويندوز 11 أيضًا.

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وكشفت عملاقة البرمجيات أن متصفح إنترنت إكسبلورار يتم تعطيله في ويندوز 11.

وكجزء من إعلان مايكروسوفت عن نظامها التشغيلي الجديد، فإنها أدرجت الميزات والتطبيقات التي تتم إزالتها عندما يعمد الأشخاص إلى الترقية للنظام التشغيلي الجديد.

وقال متحدث باسم الشركة: لن يتوفر تطبيق إنترنت إكسبلورار 11 لسطح المكتب عبر نظام التشغيل ويندوز 11. مايكروسوفت إيدج هو البديل الموصى به والمتصفح الافتراضي لنظام التشغيل ويندوز 11.

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وأضاف: يوجد محرك MSHTML كجزء من نظام التشغيل ويندوز 11 لتشغيل وضع إنترنت إكسبلورار في مايكروسوفت إيدج.

وأعلنت مايكروسوفت في شهر مايو أن إنترنت إكسبلورار يصل إلى نهاية الدعم في 15 يونيو 2022 لإصدارات معينة من ويندوز 10.

ولم يكن من المتوقع ظهور إنترنت إكسبلورار ضمن نظام التشغيل ويندوز 11. ولكن مايكروسوفت حذرت من أن قناة الخدمة الطويلة المدى LTSC لنظام التشغيل ويندوز 10 تظل تتضمن إنترنت إكسبلورار العام المقبل، وذلك بالرغم من خطة إزالة المستهلك في 15 يونيو 2022.

ويندوز 11 دون إنترنت إكسبلورار:

يزيل ويندوز 11 الآن المتصفح بالكامل. وإذا كنت تستخدم اختصارات مثل iexplore، فيتم الآن إعادة توجيهك إلى مايكروسوفت إيدج بدلاً من ذلك.

ويحتوي مايكروسوفت إيدج على وضع إنترنت إكسبلورار (وضع IE) مضمنًا. ويمكنك الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات القديمة المستندة إلى إنترنت إكسبلورار مباشرةً من مايكروسوفت إيدج.

ويعرف المستخدمون أنهم في وضع IE حيث تظهر أيقونة إنترنت إكسبلورار صغيرة في شريط العناوين.

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وتمثل هذه المرة الأولى التي لا تجمع بها مايكروسوفت إنترنت إكسبلورار بإصدار جديد من نظامها التشغيلي منذ أكثر من 20 عامًا.

وكان الإصدار 2.5 من خدمة ويندوز 95 في عام 1997 المرة الأولى التي تجمع فيها مايكروسوفت بشكل صريح إنترنت إكسبلورار في مستكشف ويندوز وأجزاء رئيسية أخرى من ويندوز.

وأدى هذا التجميع إلى معركة الولايات المتحدة ضد مايكروسوفت لمكافحة الاحتكار بعد عام واحد فقط من ظهور إنترنت إكسبلورار لأول مرة في شهر أكتوبر 1997.

ويتضمن النظام التشغيلي الجديد مجموعة من الميزات الجديدة والمحسنة التي تأتي معه. ولكن يجب التخلص التدريجي من بعض الميزات القديمة لإفساح المجال لميزات جديدة.

ولن يتم تضمين كورتانا بعد الآن في تجربة الإقلاع الأولى أو تثبيته عبر شريط المهام. ولا يمكن تجوال خلفية سطح المكتب من الجهاز أو منه عند تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

وتمت إزالة لوحة إدخال الرياضيات. ويتم تثبيت أداة التعرف على الرياضيات عند الطلب وتتضمن التحكم في إدخال الرياضيات ومعرفها.

ولا تتأثر الكتابة بالحبر الحسابية في تطبيقات مثل OneNote بهذا التغيير. وتطورت الأخبار والاهتمامات. وتمت إضافة وظيفة جديدة يمكن العثور عليها من خلال النقر على أيقونة الأدوات المصغرة عبر شريط المهام.