نصائح ماين كرافت لا يخبرك بها اللاعبون المحترفون

لا يخبرك المحترفون بكل نصائح ماين كرافت التي يعرفونها، وهذا لأن اللعبة تمتلك الكثير من الخبايا والأسرار التي تكتشفها بعد وقت طويل فيها.

وقد تغيرت ماين كرافت كثيرًا عن بدايتها، وذلك بسبب مجموعة كبيرة من التحديثات والتطويرات الي وصلت إلى اللعبة وجعلتها أفضل.

وبسبب كل التحديثات التي حصلت عليها ماين كرافت فإنها أصبحت أكثر تعقيدًا من ما مضى، وهذا ما سمح بوجود مجموعة احترافية من النصائح السرية.

زيادة حجم الشعلة عبر وضع مكعبات إلى جانبها:

يمكنك أن تزيد من حجم الشعلة وجعلها تدوم لفترة أطول عبر وضع مكعبات الحجارة إلى جانبها.

وتكسر هذه النصيحة قواعد الفيزياء المعروفة لعالمنا، ولكن تعرف ماين كرافت بكسرها لجميع القواعد المعروفة والغير معروفة.

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وحتى تتمكن من وضع المكعب إلى جانب الشعلة، فإنك تحتاج للتصويب إلى جانب الشعلة مباشرةً، وهذا يجعل المكعب يقع إلى جوارها.

وضع العلامات الخشبية فوق بعضها:

تستطيع أن تضع مجموعة من العلامات الخشبية فوق بعضها البعض، وذلك حتى تكتب نصًا كبيرًا أو ترسل رسالة طويلة.

ويمكنك استخدام هذه الخدعة في أي شيء ترغب فيه، وهذا يشمل الأعمال الإبداعية مثل تصميم منزل مختلف أو حائط مختلف في منزلك.

ولتقوم بهذا فإن كل ما عليك فعله هو وضع العلامات الخشبية فوق بعضها.

الألواح الخشبية مقاومة للنيران:

يفترض بأن تكون الأخشاب في ماين كرافت قابلة للاحتراق بشكل سريع، ولذلك لا ينصح ببناء منزل خشبي وبه معدات نارية.

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ولكن لسبب ما فإن الألواح الخشبية في اللعبة مقاومة للنيران على عكس المكعبات الخشبية.

ولذلك يمكنك استخدامها بدلًا من الأخشاب المعتادة.

احتفظ بالكثير من الحمم البركانية:

قد ترغب في تجاهل الحمم البركانية والهرب منها فور أن تراها، ولكن هذا يجعلك تفقد أحد أهم استخداماتها.

وذلك لأن الحمم البركانية تدوم لفترات طويلة، وهذا ما يجعلها أفضل نوع وقود تستخدمه مع فرن صناعة المواد.

كما أنك تحتاج إلى الحمم البركانية لتتمكن من صنع مادة الزجاج البركاني، وهو أحد أندر المواد في اللعبة.

يمكنك أن تجمع الحمم البركانية في دلو مخصص لها، وتستطيع الاحتفاظ بها ضمن مواردك.

أفضل مستوى لجمع الألماس:

يعتبر الألماس أحد أهم المواد في اللعبة، وهو يستخدم لصناعة الكثير من المواد المتنوعة والأسلحة الضرورية للاستمرار في اللعبة.

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لذا يبحث عنه الكثيرون، ولكن تستطيع إيجاد الألماس بشكل كافي ومناسب في المستوى رقم 11.

وتنقسم اللعبة إلى مجموعة من المستويات تخبرك بالعمق الذي قمت بالحفر والوصول إليه، لذلك يمكنك الوصول إلى المستوى رقم 11 عن طريق الحفر في أرضية اللعبة.

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