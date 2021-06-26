موعد صدور ويندوز 11 بشكل رسمي

كشفت مايكروسوفت عن موعد صدور ويندوز 11، وكان هذا ضمن حدث الإعلان عن النظام ومميزاته بالكامل.

كما تحدث مايكروسوفت عن إمكانية الترقية المجانية لنظام ويندوز 11 والوصول إلى النظام، وذلك بالإضافة إلى مواصفات تشغيل النظام.

موعد صدور ويندوز 11 وتكلفة الانتقال إليه:

تصدر جميع الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز في عام 2022 بنظام ويندوز 11، وذلك لأنها تستطيع تشغيله.

كما تستطيع تثبيت نظام ويندوز 11 بشكل رسمي على حاسوبك بدايةً من الإسبوع المقبل إن كنت أحد المشاركين في برنامج Windows insider.

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ويعمل برنامج Windows insider على إرسال التحديثات الجديدة لك أولًا بأول قبل إطلاقها لباقي المستخدمين.

وهو أقرب لبرنامج اختبار للمقربين من مايكروسوفت والتقنين المهتمين بنظام ويندوز وتحديثاته الجديدة.

حيث يصدر ويندوز 11 ضمن برنامج Windows Insder بحلول 30 يونيو الجاري، وهذا أقرب موعد لصدوره.

ولكن يجب ألا تقوم بتثبيت أي نسخة تجدها أمامك من النظام خاصةً من المواقع الغير موثوق بها.

وذلك لأن النسخ الغير رسمية والمسربة قد تحتوى على ملفات ضارة بنظامك وقد تصل إلى فايروس الفدية وغيره من الفايروسات الخطيرة.

لذلك يجب أن تنتظر أن يصلك التحديث بشكل رسمي أو أن تتيح مايكروسوفت تثبيته رسميًا عبر موقعها.

حيث تتيح مايكروسوفت دائمًا تثبيت النظام عبر موقعها الرسمي، ويكون تحميل النظام من الموقع مجانًا ولكن لتفعيله تحتاج للاشتراك أو شراء نسخة.

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يجب أن تتأكد من قابلية حاسوبك لتشغيل ويندوز 11 أيضًا، وهذا لأن الحواسيب القديمة للغاية والتي تعمل بمعالجات بنظام 32 بت لن تتمكن من الحصول على الترقية.

ويمكنك الترقية والانتقال إلى ويندوز 11 مجانًا.

وذلك إن كنت تستخدم نسخة مدفوعة من ويندوز 10 أو ويندوز 7، وهو أمر مشابه لما فعلته مايكروسوفت مع ويندوز 10 أيضًا.

ولذلك إن انتظرت قليلًا فسوف يأتيك تحديث ويندوز 11 مجانًا على حاسوبك الذي يعمل بويندوز 10.

مواصفات تشغيل ويندوز 11:

يتطلب ويندوز 11 مواصفات تشغيل بسيطة ولكنها حديثة، وهذا يعني أنك تحتاج لحاسوب حديث منذ عدة سنوات على الأقل.

ويجب أن يعمل معالجك بتقنية 64 بت فقط، حيث توقفت مايكروسوفت عن دعم الحواسيب بتقنية 32 بت.

كما تحتاج لاتصال ثابت بالإنترنت، وذلك لتثبيت نظام ويندوز 11 النسخة المنزلية وتحتاج أيضًا إلى حساب مايكروسوفت فعال.

يمكنك الحصول على حساب مايكروسوفت مجانًا، وسوف تحتاجه للاستفادة من جميع مميزات ويندوز 11 الجديدة.