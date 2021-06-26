مواصفات تشغيل ويندوز 11 ودعمه للحواسيب القديمة

أعلنت مايكروسوفت اليوم في حدث مطول عن مواصفات تشغيل ويندوز 11 ضمن حدث الإعلان الرسمي عنه.

وتأتي المواصفات الجديدة بمثابة مشكلة لمستخدمي الحواسيب القديمة، حيث تخلت مايكروسوفت عن دعم معالجات 32 بت القديمة.

ولكن هذا لا يعني توقف الدعم الكلي لهذه الحواسيب، وذلك لأنها تستطيع تشغيل ويندوز 10 بشكل رسمي من مايكروسوفت حتى أكتوبر عام 2025.

مواصفات تشغيل ويندوز 11:

تستطيع الأجهزة الحديثة جميعًا تشغيل ويندوز 11، وذلك لأن النظام يأتي بمواصفات متوسطة وليست مرتفعة للغاية.

وقد جاءت مواصفات التشغيل كالتالي:

معالج مركزي من نوع 64 بت فقط

مساحة 4 جيجابايت من ذاكرة التخزين العشوائية على الأقل

مساحة قرص صلب 64 جيجابايت على الأقل

تردد المعالج 1 جيجاهرتز

دعم لتقنية UEFI

دعم لتقنية TPM 2.0

شاشة عرض أكبر من 9 بوصة بدقة عرض 1366×768 على الأقل.

بطاقة رسومية تدعم مكتبة DirectX 12 في الرسوميات وتقنية WDDM 2.x

اتصال انترنت مستقر وثابت لنسخة ويندوز 11 المنزلية.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت تخلت عن دعم معالجات 32 بت، إلا أن هذا الأمر ليس مفاجئًا.

حيث أن جميع الحواسيب الحديث تعمل بمعالجات 64 بت وقد تخلت عن تقنية 32 بت منذ أكثر من 4 سنوات تقريبًا.

ولكن باعتماد ويندوز 11 على معالجات 64 بت، فإن النظام يستطيع تقديم أداء قوي وينافس باقي أنظمة التشغيل.

كما أن معالجات 32 بت تتسبب في الكثير من المشاكل في الألعاب وباقي التطبيقات التي تستخدمها.

ويستخدم نظام ويندوز 11 اتصالًا مستقرًا بالإنترنت عند تثبيت النسخ المنزلية من ويندوز 11 للمرة الأولى، بالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت الخاص بك.

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يمثل هذا الأمر مشكلة للمستخدمين في المناطق ذات الإنترنت الضعيف، حيث لا يتوافر إنترنت مستقر لفترات طويلة.

إلى جانب هذا فإننا لا نعرف مدى الحاجة لاستخدام الإنترنت مع النظام، حيث قد تحتاج إلى توصيل الحاسب بالإنترنت في كل مرة لتسجيل الدخول لحساب مايكروسوفت الخاص بك.

أما أنظمة ويندوز 11 برو فإنها لن تحتاج للإتصال بالإنترنت حتى تعمل، وذلك يشمل الاعداد الأولى للحساب، حيث لن تحتاج لاستخدام الإنترنت فيه.

الكثير من المميزات الجديدة:

يستطيع ويندوز 11 وبشكل رسمي تشغيل تطبيقات أندرويد دون استخدام أي محاكي، وهذا يعني تثبيت جميع التطبيقات عبر متجر مايكروسوفت بسهولة.

ولكن لم تتحدث الشركة عن ألعاب أندرويد وإن كانت تعمل بنفس السلاسة التي تعمل بها على المحاكيات المتخصصة.

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كما أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن مجموعة من المميزات الجديدة لتنظيم العمل والتعامل مع التطبيقات المتعددة.

وتقدم مايكروسوفت مجموعة تحسينات على أداء النظام لتجعله مستقرًا أكثر، ومن ضمن هذه التحسينات تصغير حجم تحديثات الويندوز بنسبة 40٪.