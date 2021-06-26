مستخدمو My Book من ويسترن ديجيتال يعانون

توصي شركة ويسترن ديجيتال العملاء بفصل أجهزة التخزين My Book من الإنترنت حتى إشعار آخر بينما يقوم مهندسو الشركة بالتحقيق في المشاكل غير المبررة التي أدت إلى مسح البيانات بالكامل من الأجهزة حول العالم.

وتم الكشف عن الحوادث الجماعية المتعلقة بمسح القرص في هذا الموضوع في منتدى دعم ويسترن ديجيتال. ولا توجد حتى الآن تقارير عن استعادة البيانات المحذوفة لاحقًا.

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وكتب الشخص الذي بدأ الموضوع: لدي My Book متصل بشبكة LAN المنزلية وعمل بشكل جيد لسنوات. واكتشفت للتو أن جميع البيانات الموجودة عليه اختفت اليوم بطريقة ما، في حين أن المجلدات موجودة ولكنها فارغة. كانت سعة 2 تيرابايت سابقًا ممتلئًا تقريبًا ولكنه فارغ الآن.

وسرعان ما انضم مستخدمو My Book الآخرون إلى المحادثة للإبلاغ عن أنهم أيضًا قد مروا بنفس الشيء.

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وأبلغ العديد من المستخدمين أن فقد البيانات تزامن مع إعادة ضبط المصنع التي تم إجراؤها عبر أجهزتهم. ونشر شخص سجلاً أظهر سلوكًا غير مبرر يحدث. وكتب: أعتقد أن هذا هو السبب وراء حدوث ذلك. لم يكن أحد في المنزل لاستخدام القرص هذا في هذا الوقت.

ويعد My Book جهاز تخزين شائعًا للمستهلكين والشركات. ويتم توصيله بأجهزة الحاسب عادةً من خلال USB. ويستخدم النموذج المتأثر كابل Ethernet للاتصال بالشبكة المحلية.

ويمكن للمستخدمين من خلال الشبكة المحلية الوصول عن بعد إلى ملفاتهم وإجراء تغييرات على الإعدادات من خلال البنية التحتية السحابية لشركة ويسترن ديجيتال.

وتوقفت ويسترن ديجيتال عن دعم My Book في عام 2015.

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ويسترن ديجيتال تنصح بفصل الجهاز:

نصحت ويسترن ديجيتال عبر موقعها الإلكتروني العملاء بفصل أجهزة My Book لمنع المزيد من الهجمات بينما تحقق الشركة في المسح الشامل.

وفي رسالة بريد إلكتروني، كتب مسؤولو ويسترن ديجيتال: الحادث قيد التحقيق النشط من ويسترن ديجيتال. ليس لدينا أي مؤشرات على حدوث خرق أو اختراق لخدمات أو أنظمة ويسترن ديجيتال السحابية.

وأضافت: لقد حددنا أن بعض أجهزة My Book قد تعرضت للاختراق من قبل ممثل تهديد. وفي بعض الحالات، أدى هذا الاختراق إلى إعادة تعيين إعدادات المصنع التي يبدو أنها تمحو جميع البيانات الموجودة عبر الجهاز. تلقى جهاز My Book التحديث النهائي للبرامج الثابتة في عام 2015.

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وأكملت الشركة كلامها قائلة: نوصي العملاء في هذا الوقت بفصل أجهزة My Book من الإنترنت لحماية بياناتهم عبر الجهاز. وأصدرنا البيان التالي لعملائنا ونقدم تحديثات لهذا الموضوع عندما تكون متاحة.

ويشار إلى أن المعلومات المحدودة المتاحة في الوقت الحالي تجعل من الصعب تحديد سبب هذا المسح الشامل للبيانات.

ويبدو أن بيان ويسترن ديجيتال يقول إن حسابات العملاء تم اختراقها بشكل فردي. والنصيحة بفصل الأجهزة أثناء استمرار التحقيق لها ما يبررها، ويجب على المستخدمين اتباعها.

في غضون ذلك يحاول مستخدمو My Book التعامل مع المصاعب التي سببتها الحادثة.