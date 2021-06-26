كيف توفر مع يجني من خلال مكافآت الكاش باك؟

يبحث كل منا عند التسوق عبر الإنترنت عن عروض وخصومات تمكنه من الاستفادة من التوفير على المنتجات التي يبحث عنها ويريد شرائها، وهنا يأتي دور موقع يجني Yajny.com، أكبر موقع كاش باك وخصومات في العالم العربي.

ويجمع موقع يجني كل المتاجر ومواقع التجارة الإلكترونية المختلفة في منصة واحدة. ويعطيك رصيد مسترجع على قيمة مشترياتك. أي نسبة من قيمة مدفوعاتك ترجع لك في حسابك على يجني بعد كل عملية شراء تقوم بها من خلال المنصة.

ويقدم أيضًا الموقع طرق سهلة وبسيطة لسحب الرصيد المسترجع من خلال المحافظ الإلكترونية أو خدمات الدفع الإلكتروني المتوفرة في مكانك.

ويوفر أيضًا يجني عبر تطبيق الأجهزة المحمولة والموقع الإلكتروني أكثر العروض بحثًا عبر الإنترنت، سواء من متاجر عالمية وعلامات تجارية كبرى أو من علامات تجارية محلية.

ومن أشهرهم كاش باك بوكينج.كوم على حجوزات السفر والإقامة في كل أنحاء العالم. وعروض أمازون المميزة على منتجات عديدة منها الالكترونيات والعطور والأزياء والاكسسوارات، بالإضافة إلى كود خصم نون المحدث باستمرار، وغيرها من المواقع الخاصة بالتسوق الأخرى.

كما يضم الموقع خدمة الكاش باك عبر أشهر المتاجر المعروفة، والعروض والتخفيضات الحصرية السارية الأخرى المتوفرة عبر الموقع.

استرداد نسبة من قيمة مشترياتك مع يجني:

يعد موقع يجني.كوم واحدً من أفضل المواقع التي تقدم خدمات الكاش باك في العالم العربي، وهي خدمة تساعد الأشخاص والمتسوقين في الحصول على توفير كبير عند شراء المنتجات المختلفة بالإضافة إلى نسبة من قيمة المدفوعة في التسوق، وخدمة الكاش باك عبر مواقع التسوق الإلكترونية، وهي خدمة مجانية بالكامل.

الشراء والحصول على رصيد مسترجع :

بعد الدخول على موقع يجني.كوم من هاتفك أو الموقع الإلكتروني، ترى في الواجهة الأولى كاش باك أشهر المتاجر والأكثر شعبيةً على الساحة حالياً مع نسبة كاش باك كل متجر بجانبه. ومن الممكن أن تختلف قيمة ونسبة الكاش باك على كل فئة داخل المتجر الواحد.

ومع الاستمرار في التمرير عبر الصفحة الأولى ترى أكثر العروض رواجاً اليوم في كل المواقع التي تبحث عنها وتحبها.

وبمجرد الضغط على الموقع الذي ترغب في الشراء منه يقوم موقع يجني بتحويلك والانتقال إليه مباشرةً. وقمنا هنا بالتجربة على موقع إتش أند إم، وبالضغط ننتقل إلى صفحة أخرى بها تفاصيل ونسبة الكاش باك إتش أند إم المتوفرة الآن.

وبالضغط على تسوق الآن بأسفل نسبة الكاش باك الموضحة تذهب إلى موقع إتش أند إم، ويطلب منك هنا التسجيل في الموقع عبر حساب فيسبوك أو حساب جوجل أو بريدك الإلكتروني.

وبعد التسجيل تنتقل إلى موقع إتش أند إم، ويمكنك اختيار ما تشاء من المنتجات ومن كل الفئات المتوفرة فيه. كما يمكنك أيضًا الاستفادة من العروض المقدمة موقع إتش أند إم نفسه.

وفي حال إتمام عملية الشراء والدفع والتوصيل، يضيف يجني نسبة وهي في مثالنا 7.5 في المئة من قيمة مشترياتك في محفظتك على يجني.

ويتم إضافة خدمة الكاش باك بعد انتهاء فترة التأكيد والسماح، التي تختلف حسب الموقع الذي تسوقت عبره.

المميزات الأخرى التي يتيحها يجني:

يقدم موقع يجني أيضًا أكواد خصم حصرية، وكوبونات خصم فورية لأشهر المتاجر في العالم العربي. ومنها كود خصم نون المتوفر باستمرار. الذي يساعدك في الحصول على نسبة خصم فورية بمجرد إضافته في موقع نون عند التسوق.

ويوفر أيضًا للمتسوقين استكشاف كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية الشهيرة والمعروفة في العالم العربي، والفئات الذي تناسب اهتماماتك سواء الإلكترونيات والأزياء والموضة للنساء أو الرجال والأطفال والهواتف ومنتجات الجمال والعطور والعناية الشخصية والمكياج والمنزل والمطبخ ومنتجات البقالة والرياضة والألعاب.

وتجد كل ما تريده بأعلى جودة وبأفضل الأسعار بعروض توفير ضخمة. وكوبونات خصم فورية وتخفيضات المتجر نفسه ورصيد كاش باك من يجني.