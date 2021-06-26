تقريب الشاشة في نظام ماك عبر أكثر من طريقة

يسمح لك نظام ماك بتقريب الشاشة حتى تتمكن من رؤية محتويات النافذة بشكل أفضل، كما يمكنك تقريب الشاشة بأكملها.

تساعد هذه الخاصية المستخدمين كبار السن أو من يعانون من ضعف النظر في رؤية محتويات الشاشة بشكل أوضح.

التقريب في النافذة عبر لوحة المفاتيح:

يمكنك تكبير محتوى نافذة واحدة عبر لوحة المفاتيح، وذلك سواءً كانت النافذة لصفحة انترنت أو أي تطبيق.

وتستطيع فعل ذلك عبر اختصار الضغط على أزرار Command و + لتكبير الشاشة أو Command و – لتصغير الشاشة.

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ويمكنك أن تزيد من درجة التقريب أو تقللها عبر الضغط على الأسهم في لوحة المفاتيح مع الأزرار السابقة.

التقريب عبر لوحة اللمس في الحاسوب المحمول:

تستطيع استخدام لوحة اللمس في الحاسوب المحمول حتى تقوم بتقريب الشاشة وتكبيرها في نافذة واحدة.

وذلك عبر وضع أطراف إصبعين على لوحة المفاتيح ثم تقريبهم من بعضهم لتقريب الشاشة أو العكس لتكبيرها.

تقريب الشاشة بأكملها:

تسمح لك هذه الطريقة بتقريب جميع محتويات الشاشة وليس نافذة بعينها، وهذا يعني أنك تجعل محتويات الشاشة بأكملها أكبر.

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وحتى تقوم بذلك عليك التوجه إلى إعدادات النظام عبر الضغط على علامة آبل في الشريط العلوي.

وبعد ذلك الضغط على إعدادات الوصول ثم اختيار التقريب.

وتسمح لك هذه الاختيارات بالتقريب البصري للشاشة بأكملها عبر طريقتين وهما التقريب عبر أزرار لوحة المفاتيح أو لوحة اللمس الخاصة بالحاسوب المحمول.

ولكن يجب أن تضغط على مربع التفعيل أمام كل اختيار حتى تتمكن من استخدامه.

وتختلف هذه الاختيارات في كونها تعمل على تقريب الشاشة بأكملها وليس جزءًا منها فقط.

تقريب الشاشة بأكملها عبر لوحة المفاتيح:

يسمح لك هذا الاختيار بتكبير الشاشة بأكملها والتحكم في درجة التقريب وذلك بعد تفعيل المربع الموجود إلى جانب الاختيار الأول.

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ويمكنك الوصول إلى واجهة تقريب الشاشة عبر الضغط على أزرار Option و Command و 8، وتستطيع التكبير عبر الضغط على نفس الأزرار ولكن بدلًا من رقم 8 الضغط على علامة = وعلامة – لتصغير النوافذ.

التقريب عبر لوحة اللمس:

تعمل هذه الطريقة بشكل مشابه لتقريب النافذة الواحدة، ولكن تضغط على زر Control في لوحة المفاتيح إلى جانب التقريب عبر لوحة اللمس.

تكبير النص فقط:

يسمح لك نظام ماك بتكبير النص فقط، وذلك تسهيلًا للمستخدمين كبار السن أو من يعانون من مشاكل في النظر.

ويمكنك تفعيل هذا الاختيار عبر نافذة التقريب التي وصلنا إليها في الخطوة السابقة.

وحتى تتمكن من استخدامه، فإنك يجب أن تضغط على زر Command وتحريك مؤشر الفأرة فوق النص الذي ترغب في تكبيره.

تكبير شريط اللمس ومحتوياته:

تستطيع تكبير الأيقونات الموجودة في شريط اللمس عبر الضغط عليها والاستمرار في الضغط عليها.

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ولكن هذا يؤثر على شريط اللمس فقط دون باقي محتويات الشاشة.