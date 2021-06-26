ماين كرافت – الفرق بين نسخة جافا و Bedrock على ويندوز 10

تأتي ماين كرافت في نسختين رئيسيتين، الأولى وهي ماين كرافت جافا والثانية Bedrock، وهما يختلفان عن بعضهما.

وتتشابه النسختان من اللعبة في الأساسيات، ولكن يأتي الاختلاف الرئيسي في طريقة برمجة النسخة والمنصات التي تدعمها.

نسخة ماين كرافت حصرية للحواسيب الشخصية:

تصدر ماين كرافت جافا حصريًا على الحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز وماك ولينكس، وهذا يعني أن المنصات المنزلية والهواتف لا تدعمها.

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لذلك إن كنت ترغب في لعب ماين كرافت على هاتفك فإنك تستخدم نسخة Bedrock فقط وليس جافا.

وتستطيع حواسيب ويندوز 10 استخدام النسختين كما تفضل، ولكن حواسيب ماك ولينكس لا تستطيع تشغيل غير نسخة جافا.

بعبارة أخرى، فإن جميع المنصات الأخرى بعيدًا عن الحاسب الشخصي تستخدم نسخة Bedrock.

ولذلك فإنك تختار النسخة التي تلعبها بناءً على المنصة التي تقرر استخدامها.

دعم اللعب الجماعي مع المنصات الأخرى:

تدعم نسخة Bedrock من ماين كرافت اللعب الجماعي مع المنصات الأخرى، وهذا يعني أنك تستطيع اللعب مع أصدقائك على بلاي ستيشن وأنت على الحاسب الشخصي.

لذلك إن كنت ترغب في الاستمتاع مع أصدقائك بغض النظر عن المنصات التي يلعبون عليها فإنك يجب أن تشتري نسخة bedrock.

ولكن تمتلك نسخة جافا مجموعة كبيرة من الخوادم للعب الجماعي، لذلك تجد عددًا أكبر من اللاعبين مع تنوع أكبر في الخوادم واستخدامها.

ولكن تسمح لك هذه الخوادم باللعب فقط مع مستخدمي نسخة جافا وليس Bedrock، وهي متاحة على أجهزة الحاسب الشخصي فقط.

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وتمتلك نسخة جافا مجموعة من الألعاب الصغيرة والمصممة للعمل داخل اللعبة.

ولذلك فهي تمتلك محتوى أكبر من Bedrock، كما أنها تحتاج لمواصفات أقل في التشغيل.

ولكن تعمل نسخة Bedrock بأفضل أداء على الحواسيب الشخصية، لذلك يفضلها الكثير من المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة أكثر قوة.

التعديلات والاختيارات الإضافية:

تمتلك نسخة جافا مجموعة أكبر من التعديلات والاختيارات الإضافية في اللعبة.

وهذا يعني أنك تستطيع تغيير اللعبة تمامًا وتطويرها بشكل كامل عبر هذه التعديلات.

ويمكنك عبر التعديلات الموجودة في اللعبة أن تغيير طريقة استخدامها وتغير شكلها تمامًا، وهذا ما يحبه البعض.

كما تسمح لك نسخة جافا بالدخول إلى الطور الصعب في اللعبة وهو يدعى Hardcore، وهو أحد الأطوار المفضلة لصناع المحتوى حول اللعبة.

ويختلف هذا الطور عن باقي اللعبة، وعندما تموت فيه فإن العالم الذي قمت ببناءه يختفي تمامًا ولا يمكنك العودة إليه.

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