أمازون تحصل على تطبيق المراسلة المشفر Wickr

استحوذت شركة أمازون للحوسبة السحابية على Wickr، وهي منصة مراسلة مشفرة تستخدمها الوكالات الحكومية والشركات، حسبما أعلنت الشركة. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتطلع فيه أمازون للحوسبة السحابية إلى جذب المزيد من الأعمال الحكومية.

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ونتيجة لذلك دخلت AWS في معركة قانونية مطولة مع مايكروسوفت حول الصفقة السحابية للبنتاغون التي تقدر بمليارات الدولارات. وتستخدم آلاف الوكالات الحكومية خدمات الحوسبة السحابية من أمازون.

وفي تدوينة، قال ستيفن شميدت، نائب الرئيس وكبير مسؤولي أمن المعلومات في AWS: إن الحاجة إلى خدمات اتصالات آمنة مثل تلك التي يقدمها Wickr قد تسارعت حيث دفعت جائحة فيروس كورونا الكثيرين إلى تبني بيئات عمل مختلطة.

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وأضاف: تساعد حلول الاتصالات الآمنة من Wickr المؤسسات والمنظمات الحكومية على التكيف مع هذا التغيير في القوى العاملة لديها وهي إضافة مفيدة إلى المجموعة المتزايدة من خدمات التعاون والإنتاجية التي تقدمها AWS للعملاء والشركاء.

وأكد إشعار تم نشره عبر موقع Wickr الإلكتروني عملية الاستحواذ. وقال: منذ تأسيسنا قبل عشر سنوات، نمونا لخدمة المؤسسات عبر مجموعة واسعة من الصناعات، في جميع أنحاء العالم. وجنبًا إلى جنب مع AWS، نتطلع إلى الارتقاء بحلولنا إلى المستوى التالي لعملائنا وشركائنا.

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أمازون تستحوذ على Wickr:

يقدم Wickr تطبيقًا مجانيًا للجمهور، إلى جانب خدمة مدفوعة موجهة نحو دعم الاتصالات العسكرية.

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وتعتبر الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها وزارة الدفاع كواحدة من عملائها. وذكرت التقارير الصادرة في شهر أبريل أن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اشترت تراخيص Wickr.

علاوة على ذلك تعتبر Wickr نفسها خدمة التعاون الوحيدة ذات الوظائف الكاملة لتلبية جميع معايير الأمان التي حددتها وكالة الأمن القومي.

وقال شميدت، الذي قضى عقدًا من الزمان في مكتب التحقيقات الفيدرالي: طورت Wickr شركة المبتكرة تكنولوجيا الاتصالات الأكثر أمانًا وتشفيرًا من طرف إلى طرف. وذلك في إشارة إلى علاقات الشركة المتزايدة باستمرار مع الجيش وواشنطن بشكل عام.

وأضاف: تمنح ميزات Wickr المؤسسات والوكالات الحكومية الواعية بالأمن القدرة على تنفيذ ضوابط الحوكمة والأمن الهامة لمساعدتها على تلبية متطلباتها للامتثال.

بالإضافة إلى ذلك كان تطبيق Wickr شائعًا بين الصحفيين والمبلغين عن المخالفات، كما كان أيضًا مفضلًا للمجرمين.

وليس من الواضح ما إذا كان امتلاك أمازون له يؤثر في شعبية التطبيق للمستخدمين المجانيين.