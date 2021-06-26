أصوات سيري الجديدة وكيف يمكن الوصول إليها

يمكنك الاختيار بين أصوات سيري المختلفة الجديدة بعد تحديث iOS 14.5، وهذا لأن آبل أضافت صوتين جديدين للمساعد الذكي.

ظهرت سيري لأول مرة منذ عشرة أعوام تقريبًا مع هاتف آيفون 4 إس، وكانت جزءًا لا يتجزأ من تجربة آبل منذ ذلك الوقت.

الوصول إلى أصوات سيري الجديدة:

عندما تقوم بتغيير صوت سيري إلى أحد الأصوات الجديدة، فإن هذا الصوت يصبح معتمدًا بين جميع أجهزة آبل الذكية.

وهذا يعني أنك لن تحتاج لتغيير الصوت في جميع أجهزتك، ويكفي تغييره على جهاز واحد متصل بحساب آي كلاود الخاص بك.

وتستطيع الوصول إلى الأصوات الجديدة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة إعدادات الهاتف، ثم اختار سيري والبحث.

وبعد ذلك قم باختيار صوت سيري، وتجد هنا مجموعة من اللهجات المختلفة لسيري بالإضافة إلى الأصوات الأربعة الخاصة بها.

وتستطيع تجربة كل صوت من أصوات سيري عبر الضغط عليه، ولكن قد يقوم الهاتف بتحميل الصوت في البداية قبل تشغيله.

وتأتي أصوات سيري الجديدة متاحة فقط في اللغة الإنجليزية، وليست متاحة بعد في باقي اللغات.

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وعلى الأغلب ستصبح الأصوات الجديدة متاحة ضمن التحديثات القادمة للنظام والمساعد الذكي.

مميزات المساعد الصوتي:

تعتبر سيري من أوائل المساعدات الذكية التي صدرت في الهواتف الذكية، وهذا يعطيها تفوقًا على باقي المساعدات الذكية.

وقد تطورت سيري كثيرًا عبر السنوات الماضية لدرجة أن استخدامها أصبح أسهل من استخدام الهاتف في أوقات كثيرة.

وتستطيع سيري التعرف على جميع اللغات واللكنات، وهذا يجعلها قادرة على الإستجابة لك بسهولة كبيرة.

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وتقدم Siri مجموعة من المميزات الغير موجودة في باقي المساعدات الذكية مثل نشر التغريدات مباشرةً إلى تويتر.

كما أنها تستطيع وضع المنشورات على فيسبوك مباشرةً وبسهولة أيضًا.

وتساعدك سيري في القيام بالعمليات الحسابية البسيطة والمعقدة على حد سواء، كما تستطيع عرض أسعار العملات وعمليات التحويل المختلفة بسهولة.

وقد قدمت آبل تحديث الاختصارات الجديدة إلى سيري لتجعلها قادرة على القيام بالكثير من الأمور التي تبرمجها داخل التطبيق.

كما تطلق آبل تحديثات جديدة لسيري ضمن تحديث iOS 15 القادم، حيث تجعلها قادرة على التعرف على الأماكن المختلفة والقيام بوظائف خاصة بها.

بالإضافة إلى قدرة الرد على بعض المكالمات والرسائل تلقائيًا بحسب المكان الذي توجد فيه و إضافة وضع تركيز جديد إليها.

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تهتم آبل للغاية بمساعدها الذكي سيري، وهذا يظهر في جميع التحديثات التي تطلقها للمساعد الذكي ودمجه في الكثير من التطبيقات والاستخدامات المختلفة لها.