آبل ترسل رسالة تحذير إلى مسرب صيني

بالرغم من جهود شركة آبل لمنع أي شخص من اكتشاف ما تعمل عليه، استمرت التسريبات في منح العالم معاينات مبكرة لأجهزة آيفون وماك الجديدة والمزيد.

ويبدو أن حملتها لسد الثغرات تمتد لتشمل التهديدات باتخاذ إجراءات قانونية، كما نشر المسرب المعروف باسم Kang عبر منصة ويبو هذا الأسبوع حول إشعار تلقاه من الشركة.

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ويحتل Kang حاليًا المرتبة الأولى عبر لوحة المتصدرين AppleTrack، التي تحاول مقارنة موثوقية المعلومات التي يشاركها العديد من المسربين.

وتشير AppleTrack إلى أن المسربين الآخرين قد تلقوا رسائل مماثلة.

وقبل إطلاق آيفون 12، نشر Kang جميع النماذج الأربعة التي أعدتها آبل، وكشف عن أسعارها وألوانها وتواريخ الإصدار المخطط لها.

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ووفقًا للمسرب الصيني، زعمت رسالة من شركة محاماة أنه يجب عليه عدم الكشف عن معلومات حول مشاريع آبل التي لم تصدر بدعد لأنها قد تمنح منافسي الشركة معلومات قيمة وتضلل العملاء، لأن ما يتم الكشف عنه قد لا يكون دقيقًا.

كما تضمنت لقطات شاشة لصفحة ويبو الخاصة به، التي تعرض منشورات بخلاف التسريبات، مثل تلك التي تحدث فيها عن المشكلات التي واجهها مع منتجات آبل وتواريخ إصدار المنتج، واقتراحات الشراء لمتابعيه، بالإضافة إلى المزيد من المنشورات غير الرسمية.

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آبل تحذر المسربين:

من جانبه، أوضح Kang أنه لم يوقع على اتفاقية عدم الإفشاء مطلقًا أو نشر صورًا لم يكشف عنها أو استفاد من معلوماته.

ومع ذلك، تظهر لوحة AppleTrack أن معلوماته قد كشفت عن تفاصيل حول كل شيء من iPhone SE إلى HomePod mini.

وذكر صانع المحتوى بن جيسكين Ben Geskin أنه تلقى إشعارًا مشابهًا العام الماضي. بينما قال زميله المسرب L0vetodream، الذي يحتل المرتبة الخامسة في قائمة تصنيف المصادر: إنه لم يتلق أي شيء.

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وبالنسبة إلى Kang، أوضح أنه يجب على آبل استثناء التخمينات أو الأحلام المتعلقة بمشاريعها غير المكشوف عنها.

وقال: حتى الحلم ينتهك آلية السرية الخاصة بها. ووفقًا لمنطق آبل إذا كان لدي حلم، فإن منافسيها يحصلون على معلومات فعالة.

وأضاف: لن أنشر تخمينات أو أحلام في المستقبل، واقترح أنه قد يحذف بعض المنشورات السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن الحديث يتم تدقيقه.

وفي حين أن حجم التهديد غير واضح، فقد يكون له التأثير المقصود من آبل.