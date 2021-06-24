TCL تطرح نظارات العرض القابلة للارتداء للبيع

قالت شركة TCL: إن نظارتها للعرض القابلة للارتداء تطرح للبيع في شهر يوليو بدءًا من أستراليا مقابل نحو 680 دولار، مع بيعها في المزيد من الأسواق لاحقًا.

ودأبت الشركة على التشويق لهذا المفهوم لمدة عامين حتى الآن. وعرضته في وقت سابق من هذا العام في معرض CES الافتراضي.

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وتطلق TCL على الجهاز اسم NxtWear G وتؤكد أنه ليس جهاز واقع افتراضي أو واقع معزز بشكله الحالي.

وبدلاً من ذلك، يعمل كشاشة عرض خارجية لجهازك المحمول أو الحاسب المحمول، مع لوحتين من نوع Micro OLED بدقة 1080 بكسل التي تعطي تأثير النظر إلى شاشة بحجم 140 إنشًا.

وتعمل الشاشة القابلة للارتداء مع الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة التي توفر وظائف USB-C DisplayPort، بما في ذلك أجهزة ماك بوك الحديثة وآيباد برو وسلسلة هواتف Galaxy S21.

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وتتميز NXTWear G بتصميم يشبه النظارات الشمسية. ويتم توصيلها مباشرة بجهازك. وتعرض المحتوى عبر شاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 أمام عينيك. كما أنها خفيفة الوزن حيث يزن كل شيء، بما في ذلك الكابل، 130 جرام.

وهناك مكبرات صوت ستيريو مدمجة في الإطارات، وذلك بالرغم من أن TCL توصي باستخدام سماعات أذن لاسلكية أو سماعة رأس.

ولا توجد بطارية بالداخل. وبدلاً من ذلك، تستمد NXTWear G الطاقة من الجهاز المتصلة به بواسطة كابل USB من النوع C.

ومن بين الإعلانات العالمية الأخرى التي تم توقيتها للمؤتمر العالمي للجوال، تعلن TCL عن وظيفة جديدة لمشاركة الشاشة لهواتفها الذكية تسمى Multi-Screen Collaboration.

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TCL تطرح نظارتها للعرض القابلة للارتداء:

وتعمل Multi-Screen Collaboration عند الإطلاق مع TCL 20 Pro 5G فقط. وتسمح لمالكي الهاتف بمشاركة الملفات والصور ومحتوى الحافظة والرسائل لاسلكيًا مع حاسب محمول أو حاسب شخصي متوافق يعمل بنظام ويندوز 10.

ويمكن أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من الهاتف إلى تلفزيون TCL.

وفي هذا الوضع، يعمل الهاتف كلوحة تعقب حتى تتمكن من تحريك المؤشر حول شاشة التلفزيون لتحديد الصور أو المقاطع المراد تشغيلها.

وتقول TCL إن الميزة تصل إلى 20 Pro 5G عبر تحديث البرنامج في الأشهر المقبلة.

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وتقوم TCL أيضًا بمعاينة جهاز آخر جديد يمكن ارتداؤه للأطفال يسمى Movetime Family Watch 2. وهو نسخة موجهة للأطفال من ساعتها الذكية المزودة بتقنية 4G والمصممة لكبار السن.

وتتميز الساعة بشاشة بقياس 1.54 إنش مع المكالمات الصوتية والمرئية. وهناك ميزة تتبع الموقع في الوقت الفعلي وميزة تحديد الموقع الجغرافي، وغطاء مصنف وفقًا لمعيار IP65، وما يصل إلى سبعة أيام من وقت الاستعداد عبر بطاريتها. وتباع الساعة في أوروبا ابتداء من منتصف شهر أغسطس مقابل 149 يورو.