Brave Search .. بديل جوجل الذي يركز على الخصوصية

أطلقت شركة Brave Software، المصنعة لمتصفح Brave الذي يركز على الخصوصية، محرك بحث جديدًا في نسخة تجريبية عالمية عامة.

ويقصد بـ Brave Search أن يكون بديلاً خاصًا وشفافًا لعروض جوجل، بحيث لا يحول المستخدمين إلى أهداف إعلانية تخضع لمراقبة دقيقة.

كما أنه لا يعتمد على نتائج جوجل، حيث يستخدم Brave Search فهرس الويب المستقل الخاص به للعمل.

ويعد استخدام فهرس خاص به مختلف أمرًا مهمًا.

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ومن الواضح أن جوجل تهيمن على المجال، وحتى بدائل البحث الشائعة الأخرى التي تركز على الخصوصية مثل DuckDuckGo تعتمد على مزيج من النتائج من فهارس أكبر مثل بينج من مايكروسوفت وبرامج تتبع ارتباطات الويب الخاصة بها.

وتقول الشركة إن محرك البحث الخاص بها يتحول إلى نتائج افتراضية، ولكن بالنسبة لأنواع معينة من عمليات البحث حيث لا تزال غير قادرة على إنتاج نتائج ذات صلة كافية، فإنها تسحب الإجابات من مقدمي الخدمات الآخرين.

ولقياس عدد النتائج التي تظهر أن Brave مستقل، تضمن الشركة مقياس استقلالية البحث الذي يمكنك عرضه في أي وقت عبر القائمة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من Brave Search.

وبعد عمليات بحث كافية، يستطيع المتصفح حساب النسبة المئوية الشخصية لاستقلالية النتائج وعرض النسبة المئوية لاستقلالية النتائج العالمية لجميع مستخدمي Brave Search.

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وبالرغم من أنه ليس المقياس الأكثر إفادة. ولكن الشركة تنظر إليه على أنه نوع من الوعد بأن محرك البحث يصبح أكثر استقلالية بمرور الوقت.

Brave Search بديل لبحث جوجل:

وتقول الشركة: إن محرك البحث لن يتعقب المستخدمين أو يبني لهم ملفات شخصية. وتوضح أنها لن تستخدم طرقًا أو خوارزميات سرية لتحيز النتائج.

ويعمل المتصفح على اقتراح لنموذج ترتيب مفتوح برعاية المجتمع يسمى Goggles يأمل في استخدامه كبديل لخوارزمية جوجل.

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ويتيح النموذج للمستخدمين إنشاء مجموعات من القواعد والمرشحات لتحديد المساحة التي يمكن لمحرك البحث سحب النتائج منها. وبدلاً من خوارزمية ترتيب واحدة، يمكن أن يكون هناك العديد حسب الحاجة. وذلك للتغلب على التحيزات التي يدمجها محرك البحث في النتائج.

وتخطط الشركة لجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي لمتصفحها في وقت لاحق من هذا العام. ويظل المحرك مجانيًا للاستخدام، مع إصدار مدعوم بالإعلانات في الطريق وخيار خالٍ من الإعلانات قادم في مرحلة ما.

ويتوفر الإصدار التجريبي من Brave Search الآن في متصفح Brave لأجهزة الحواسيب وأندرويد و iOS وأيضًا عبر search.brave.com.