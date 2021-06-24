مميزات iMessage لم تكن تعرفها مسبقًا

يجهل الكثير من المستخدمين مميزات iMessage التي تجعله متفوقًا على الكثير من تطبيقات الدردشة السريعة.

وذلك لأنه لا يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي أمام واتساب وتيليجرام وباقي تطبيقات المراسلة السريعة.

ولكن يمتلك iMessage مجموعة من المميزات المتنوعة التي بدأت باقي التطبيقات في تقليدها.

الكثير من اختيارات التخصيص:

يمتلك تطبيق iMessages مجموعة كبيرة من اختيارات التخصيص، وهي تجعله مناسبًا لجميع المستخدمين.

ولكن تحتاج إلى تفعيل هذه الاختيارات بشكل يدوي، وذلك عبر الوصول إلى إعدادات التطبيق في هاتفك.

ولذلك تأكد من كون الإعدادات مناسبة لك ومناسبة لاستخدامك بشكل خاص.

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يمكنك استقبال الرسائل على هاتفك فقط أو على جميع أجهزتك التي تدعم iMessage، وتستطيع أيضًا ربط رقم الهاتف بالتطبيق.

كما تستطيع ربط البريد الإلكتروني الخاص بك بالتطبيق واستخدامه بشكل منفصل بعيدًا عن هاتفك.

ويتيح لك التطبيق اختيار المدة التي تبقى فيها الرسائل مخزنة على هاتفك.

أخد نسخة احتياطية من الرسائل عبر iCloud:

يتيح لك تطبيق iMessage أخذ نسخة احتياطية من الرسائل وتخزينها على آي كلاود، وذلك حتى تستعيدها بسرعة عند تغيير هاتفك.

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كما تعمل المزامنة عبر خدمة iCloud على مشاركة جميع الرسائل بين الهاتف وأي جهاز آخر يستخدم حساب iCloud الخاص بك.

لذلك عندما تقوم بحذف رسالة من على الهاتف فإنها تختفي أيضًا عبر باقي أجهزتك.

التفريق بين الرسائل النصية ورسائل iMessage:

قد يصبح التفريق بين نوعين الرسائل صعبًا، وهذا لأنهما يستخدمان نفس التطبيق والواجهة.

ولكن تستخدم آبل ألوانًا مختلفة لرسائل iMessage والرسائل النصية المعتادة.

حيث تصبح الرسائل النصية المعتادة باللون الأخضر، بينما رسائل iMessage باللون الأزرق.

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ويجب عليك تفعيل خاصية iMessage قبل استخدامها بشكل مستمر على هاتفك، وهذا لأنها غير مفعلة بشكل افتراضي.

يمكنك أيضًا منع التنبيهات من الوصول من مستخدم بعينه، حيث يسمح لك التطبيق بإغلاق التنبيهات للمجموعات والمستخدمين على حد سواء.

كما تستطيع البحث داخل التطبيق عن الصور والروابط عبر كتابة أي شيء يعبر عن الصورة أو الرابط.

إرسال الأموال:

تستطيع ارسال الأموال عبر تطبيق iMessage، ولكن يجب أن تكون خدمة Apple Pay مفعلة في دولتك قبل فعل هذا.

ويسمح لك التطبيق بإرسال أي مبلغ ترغب فيه إلى أي مستخدم طالما كان يستخدم خدمة iMessage ويقبل عملية الدفع.

تغيير الصورة الشخصية:

يمكنك تغيير صورتك الشخصية في تطبيق iMessage، وقد قمنا بتغطية هذا الأمر سابقًا.

ولكن بشكل سريع فإنك تستطيع وضع أي صورة ترغب فيها حتى إن كانت صورة متحركة أو صورة Animoji خاصة بك.