أصبح بإمكانك اليوم مشاركة تغريدات تويتر على إنستاجرام مباشرةً دون أخذ لقطة شاشة لها.

وقد كانت تويتر تختبر هذه الميزة من العام الماضي، ولكن مع عدد محدود من المستخدمين، وتصل اليوم إلى جميع مستخدمي هواتف آيفون حول العالم.

ولا تحتاج إلى تثبيت تحديث تويتر أو إنستاجرام جديد حتى تتمكن من استخدامها، حيث تجدها متاحة للاستخدام منذ اليوم.

وتأتي الخاصية حصرية لهواتف آيفون فقط، وقد نراها قريبًا على الأندرويد.

خطوات مشاركة تغريدات تويتر على إنستاجرام مباشرةً:

يمكنك إرسال التغريدات مباشرةً إلى إنستاجرام بسهولة، وهي تعمل مثل باقي طرق مشاركة التغريدات عبر التطبيقات الأخرى.

وقد جاءت هذه الخاصية بعدما لاحظت تويتر أن المستخدمين يقومون بأخذ صور للشاشة ووضعها بعد ذلك في قصص إنستاجرام.

ولذلك تحتاج إلى الضغط على سهم المشاركة الموجود أسفل التغريدة التي ترغب في مشاركتها.

وبعد ذلك قم باختيار قصص إنستاجرام حتى ترسل التغريدة إليها.

وينقلك هذا الاختيار إلى تطبيق إنستاجرام مباشرةً، وتجد لقطة شاشة للتغريدة جاهزة للمشاركة.

ولكن المشاركة تتم عبر لقطة شاشة فقط، وهذا يعني أنك لا تستطيع الضغط على رابط التغريدة حتى تنتقل إلى صفحتها.

ومن المتوقع أن تتيح تويتر هذه الخاصية في المستقبل كطريقة لجذب المستخدمين إليها.

المزيد من المميزات في المنصة:

تعمل منصة تويتر بشكل مستمر على تقديم المزيد من المميزات لمستخدميها، وذلك لجذب المستخدمين الجدد والاحتفاظ بالمستخدمين القدام.

وقد أطلقت المنصة في وقت سابق هذا العام خاصية Fleet، وهي تشبه قصص إنستاجرام وسناب شات أيضًا.

كما تعمل المنصة على تجربة Spaces، وهي خاصية منافسة لتطبيق Club House وتطبيقات الدردشة الصوتية الجماعية الجديدة التي ظهرت بعده.

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وكذلك بدأت المنصة في استخدام خاصية Super Follows، وهي نسخة مدفوعة من المنصة تسمح لك بالوصول إلى تغريدات حصرية من صناع المحتوى الذين تتابعهم.

وتسمح هذه الخاصية لصناع المحتوى عبر المنصة بكسب الاموال من متابعيهم، وذلك في مقابل محتوى حصري يصل إليهم قبل باقي المستخدمين.

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وتستخدم الكثير من منصات صناعة المحتوى هذه الخاصية، حيث تقدمها يوتيوب أيضًا لمستخدميها، وتسمح لهم بنشر مقاطع حصرية للمشتركين الحصريين.

وكان صناع المحتوى في الماضي يستخدمون هذه الخاصية عبر منصات الدفع الخارجية مثل باتريون.

حيث كانوا ينشرون محتوى حصري للمنصة لزيادة دخلهم، ولكن خاصية Super Follows من تويتر تسهل دفع الأموال وجمعها من المستخدمين المختلفين.

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