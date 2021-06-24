ما هو وضع التركيز في iOS 15 و iPadOS 15؟

قدمت إصدارات نظام التشغيل iOS المختلفة من آبل طرقًا عديدة للتركيز ومنع التشتت وحظر الإشعارات غير الضرورية.

ولكن لم تكن هناك ميزة أو تطبيق شامل يسمح للمستخدمين بالتحكم في الإشعارات من مكان واحد في الهاتف حتى الآن.

وفي ظل إشعارات التطبيقات التي لا تنتهي والمكالمات الهاتفية المتكررة، يصبح من الصعب التركيز على المهمة الحالية التي تعمل عليها.

ومع إصدار نظام التشغيل iOS 15 يمكنك استخدام ميزة جديدة في آيفون أو آيباد تسمى وضع التركيز Focus Mode.

وتسمح لك هذه الميزة الجديدة بتقليل عوامل التشتيت والتركيز على الأشياء التي تهمك عند استخدام آيفون.

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وضع التركيز في iOS 15 و iPadOS 15:

يهدف وضع التركيز إلى مساعدتك على التركيز على الأشياء التي تهمك من خلال التخلص من جميع عوامل التشتيت.

ويشمل ذلك إشعارات التطبيقات غير المرغوب فيها والمكالمات الهاتفية غير المهمة، وهو تحديث لوضع عدم الإزعاج الشهير.

ومن أجل ضمان عدم تفويت الإشعارات المهمة والبقاء ملتزمًا بمهمتك، فإن وضع التركيز يستخدم أربعة مبادئ أساسية هي:

الإشعارات الصامتة : يكتم صوت جميع الإشعارات باستثناء تلك التي تسمح بها.

متابعة الأمور المهمة : يسمح لجميع الأشخاص المهمين بإرسال إشعارات دون أي قيود.

مشاركة الحالة : يخبر التطبيقات والأشخاص بأنك قد قمت بكتم الإشعارات لتجب إرسال التحديثات إليك.

التشغيل التلقائي : يعمل نظام التشغيل على وضع التركيز الذي تم تعيينه سابقًا بشكل تلقائي.

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أنواع وضع التركيز التي يمكنك إنشاؤها:

من أجل المزيد من التحكم قامت آبل بإدراج كلا من ميزتي تتبع النوم وعدم الإزعاج في وضع التركيز، ويمكنك ضبط هاتين الميزتين مباشرةً من داخل الوضع.

وبالنسبة إلى أنواع أوضاع التركيز التي يمكنك إنشاؤها عبر جهازك، فإن هذا يتوقف بشكل كبير على احتياجاتك والمهام التي تريد القيام بها.

وتشمل أنواع وضع التركيز الوضع الشخصي والنوم والعمل والألعاب والقراءة والقيادة وممارسة التمارين الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك هناك النوع المخصص الذي يتيح لك ضبط وضع التركيز بشكل أفضل في جهازك وفقًا لاحتياجاتك.

ومع ميزة المزامنة، تتم مشاركة وضع التركيز الذي أنشأته عبر جميع أجهزة آبل المرتبطة بحساب أيكلاود نفسه.

ويعني هذا أنه عند تشغيل وضع التركيز عبر آيفون يتم تفعيله الوضع تلقائيًا عبر آيباد وماك وحتى ساعة آبل.

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التخصيص الذي يقدمه وضع التركيز:

وضع التركيز قابل للتخصيص بالكامل، حيث يمكنك اختيار السماح أو عدم السماح لأي تطبيقات بإرسال الإشعارات.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك تخصيص صفحات الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وإخفاء الإشعارات عند تشغيل وضع التركيز.

ومن أجل التحكم بشكل أفضل في التطبيقات التي تطلب مشاركة حالة التركيز، يتيح لك الوضع منع التطبيقات من رؤية حالتك.

وإذا كنت تريد حماية خصوصيتك فإن بإمكانك الاستفادة من هذه الميزة الأساسية لإخفاء حالتك عن الآخرين.