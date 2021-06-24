لينوفو صنعت شاحنًا لاسلكيًا لحاسبك المحمول

أعلنت شركة لينوفو عن علامة تجارية جديدة من الملحقات أطلقت عليها اسم Lenovo Go، التي تتضمن أجهزة طرفية محمولة، من بينها مجموعة شحن لاسلكية للحاسب المحمول، وفأرة موجهة عموديًا، ولوحة مفاتيح منفصلة مريحة. كما عرضت الشركة شاشتين متحركتين جديدتين.

وتنضم هذه المنتجات الجديدة إلى مجموعة من إعلانات ThinkPad و ThinkVision. التي تعمل معًا بشكل جيد مع بعض هذه الأجهزة الطرفية.

وتمثل مجموعة الشحن اللاسلكي USB-C الخاصة بالشركة، المصممة للاستخدام مع أجهزة الحاسب المحمولة التي يتم شحنها عبر منفذ USB-C، أكثر إعلانات Lenovo Go إثارة للاهتمام.

ويستخدم المنتج الجديد تقنية Power by Contact من Energy Square، وذلك بدلاً من معيار Qi الأكثر شيوعًا.

وتشتمل Go Wireless Charging Kit على حصيرة شحن من المعدن الفضي بسمك 3.2 ميليمتر. التي تظل ثابتة على مكتبك وموصولة بتيار الحائط.

ويعتبر السطح العلوي بأكمله منطقة تلامس معدنية مواجهة للأعلى. ويتم توصيل موصل رفيع منفصل بالجزء السفلي من الحاسب المحمول ويتم توصيله بمنفذ USB-C بالجهاز للحصول عبر الطاقة.

ويحتوي هذا الموصل على ملامسين معدنيين متجهين لأسفل. وعند وضعه عبر حصيرة الشحن، يتم شحن الحاسب المحمول لاسلكيًا من خلال لمس الأسطح فقط.

لينوفو تصنع شاحن لاسلكي للحاسب المحمول:

بمجرد الإعداد، تقول لينوفو إنها يجب أن تشحن معظم أجهزة الحاسب المحمولة التي لا تعمل باللمس بقياس 13 إنشًا إلى 14 إنشًا والتي تصل سعتها إلى 65 واط بكفاءة تبلغ 93 في المئة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تعمل مع كل من أجهزة ويندوز وماك.

ويعتبر الشحن اللاسلكي لأجهزة الحاسب المحمولة نادر جدًا. وأصدرت ديل ما وصفته بأول جهاز شحن لاسلكي في العالم من فئة 2 في 1، وهو Latitude 7285، في عام 2017. وذلك بالرغم من أنه كان أقرب لجهاز لوحي يمكن شحنه من خلال قاعدة لوحة المفاتيح.

بالإضافة إلى ذلك بذلت إنتل أيضًا جهودًا لدمج معيار الشحن بالرنين المغناطيسي Rezence في مواصفات حاسبها المحمول. ولكن لم يتم إطلاق أي شيء تجاريًا.

وتصدر لينوفو مجموعة Go Wireless Charging Kit في شهر أكتوبر مقابل 139.99 دولار. وتمثل جزء من مجموعة جديدة من ملحقات الهاتف المحمول التي تحمل علامة Lenovo Go التجارية. بما في ذلك بنك الطاقة المجهز بتقنية Qi، وأجهزة الفأرة اللاسلكية، وسماعات الرأس، ولوحات المفاتيح.