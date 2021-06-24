كيفية جدولة الرسائل في تطبيق سلاك بسهولة

أصبح تطبيق سلاك واحدًا من أكثر تطبيقات العمل والإنتاجية استخدامًا، حيث اكتسب المزيد من المستخدمين منذ انتشار جائحة كورونا واتجاه المزيد من الأشخاص للعمل من المنزل.

وقد طرح التطبيق ميزة جديدة تسمح لك بجدولة رسائلك، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا إذا احتجت في أي وقت إلى التخطيط سابقًا.

ومع ميزة جدولة الرسائل في تطبيق سلاك يمكن للأشخاص أن يكونوا أكثر مراعاة تجاه زملائهم الذين يعملون في مناطق زمنية مختلفة دون إزعاج بعضهم بعضًا خارج ساعات العمل.

ويعتبر هذا التغيير مفيدًا إذا أخذنا في الاعتبار اضطرار المستخدمين سابقًا إلى اللجوء إلى تثبيت تطبيقات الجهات الخارجية لجدولة رسائلهم.

وتوفر الميزة لمستخدمي الهواتف والحواسيب قابلية الاختيار من بين عدة توقيتات متاحة سابقًا أو إدخال وقت وتاريخ مخصصين.

وإذا جدولت رسالتك في وقت خطأ، فإنك قادر على تحريرها أو إلغائها مع فترة سماح تصل إلى 120 يومًا.

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جدولة الرسائل في سلاك:

تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق سلاك عبر الحاسب أو الهاتف.

افتح التطبيق من أجل إنشاء رسالة جديدة.

اكتب رسالتك.

بعد الانتهاء، اضغط على رمز السهم الموجود بجوار أيقونة إرسال.

أدخل الوقت والتاريخ المحددين الذين ترغب في نشر رسالتك فيهما أو إختر أحد الخيارات المعدة سابقًا.

اضغط على خيار حفظ ليتم إرسال الرسالة في التاريخ الذي حددته سابقًا.

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والجدير بالذكر أن هذه الميزة بدأت منصة سلاك بطرحها للمستخدمين تدريجيًا، وتظهر لك خلال الأسابيع المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك تخطط منصة سلاك لإضافة مجموعة من الميزات الصوتية لجميع مستخدمي تطبيق الدردشة الخاص بالعمل.

ومن ضمن الميزات استنساخ غرف الدردشة الصوتية من تطبيق كلوب هاوس، حيث بدأت باختبار الميزة بشكل تجريبي حتى الآن.

وتخطط سلاك أيضًا للحاق بإنستاجرام وتويتر والعديد من التطبيقات الأخرى في تنفيذ نسختها الخاصة من ميزة القصص.

وتأتي الميزات الجديدة في الوقت الذي تبذل فيه سلاك جهدًا لتحويل أداتها الخاصة باتصالات الشركة الداخلية إلى خدمة مراسلة أوسع.

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