فيسبوك تريد تطوير قبعة الواقع المعزز

وفقًا لبراءة اختراع جديدة مسجلة من قبل شركة فيسبوك، فإن الشبكة الاجتماعية تطور قبعة واقع معزز، التي من شأنها توسيع انغماس الجهاز، وتسهيل تجارب الواقع المعزز الأكثر تقدمًا داخل وحدة منفصلة ومستقلة.

وتم رصد براءة الاختراع من قبل Founders Legal، التي قدمت أيضًا ملخصًا موجزًا ​​لبعض العناصر الرئيسية للجهاز، والتي تشير إلى السبب الذي يجعل فيسبوك تتطلع إلى إنشاء قبعة الواقع المعزز، على عكس نظارات الواقع المعزز التي تطورها فيسبوك أيضًا.

ويتم دمج الشاشة في حافة القبعة لتقليل التلامس مع المستخدم. بالإضافة إلى ذلك يمكن إعطاء المكونات المولدة للحرارة المطلوبة لتشغيل شاشة الواقع الاصطناعي معاملة مماثلة وإدراجها في مناطق القبعة التي لا تحتوي على اتصال بالمستخدم، مثل الحافة.

وتوفر القبعة المزيد من الخيارات المكانية للمكونات المطلوبة أكثر من النظارات وحدها، مما قد يجعلها خيارًا أفضل لاستخدام الواقع المعزز القائم بذاته والغامر أكثر.

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ويلاحظ موقع Founders Legal أيضًا أن مساحة السطح الموسعة للجهاز تتيح إضافة المزيد من أجهزة الاستشعار الرقمية، بما في ذلك أدوات تتبع الوجه والميكروفونات ومستشعرات البيئة وما إلى ذلك.

ويمكن توزيع الوزن الزائد الذي أضافه نظام الواقع الاصطناعي بالتساوي في جميع أنحاء القبعة، بدلاً من نقاط ضغط قليلة، مما يؤدي إلى تجربة أكثر راحة وسهولة في الاستخدام.

وإذا كانت نظارات الواقع المعزز لا تبدو جيدة، حتى لو كانت مفيدة، فلن يرتديها الناس، ولن يكون استخدامها أمرًا سهلاً.

واكتشفت جوجل هذا الأمر بالطريقة الصعبة مع Google Glass، حيث تفوقت سمعة الجهاز الغريب على معظم قيمته المحتملة.

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وكان للجهاز قيود أخرى. ولكن مظهر النظارات وحده كان يعتبر عاملاً مهمًا في مقاومة السوق، مما أدى إلى إنهاء إمكاناته كمنتج استهلاكي.

طموحات فيسبوك في الواقع المعزز:

عرفت شركة سناب هذا الأمر عندما طورت أول نظارة Spectacles. وهذا هو السبب في أنها تركز بشكل خاص على تصميم النظارات ومظهرها.

وفي الوقت نفسه، عقدت فيسبوك شراكة مع EssilorLuxottica، صانعة Ray Ban، لبناء نظاراتها الذكية القادمة. التي من المفترض إصدار النسخة الأولى منها في وقت ما قريبًا.

ولكن من غير المحتمل أن يكون هذا الإصدار الأول داعمًا للواقع المعزز بشكل كامل. وتروج فيسبوك لدخولها عالم الأجهزة القابلة للارتداء للواقع المعزز من خلال النظارات الذكية.

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وتسمح هذه النظارات الذكية لمرتديها بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من وجهة نظره الواقعية إلى جانب بعض الوظائف الأخرى.

ونتيجة لذلك فقد تكون قبعة الواقع المعزز هي أول تحول حقيقي لفيسبوك نحو مجال الواقع المعزز القابل للارتداء.

وتعتبر القدرة المضافة لتضمين المزيد من العناصر أمر منطقي. وإذا بدت مقبولة بما فيه الكفاية، فقد تكون خيارًا قابلاً للتطبيق، اعتمادًا على المكان الذي تتعامل معه فيسبوك.

ولاحظت فيسبوك أنه قد يكون هناك العديد من الاختلافات في أسلوب القبعة في براءة الاختراع. وقالت يصف الشكل الحالي مجموعة متنوعة من الأساليب لدمج مكونات الواقع الاصطناعي في الأشكال المختلفة القائمة على القبعة.