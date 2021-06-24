سماعات أندرويد لاسلكية من آبل – Beats Studio Buds

أطلقت آبل أفضل سماعات أندرويد لاسلكية، وهذا يعني أنها سماعات تعمل مع هواتف أندرويد بكافة مميزاتها. ولم تأتي السماعات الجديدة تحت إسم Airpods من آبل، بل جاءت من شركة Beats المملوكة لها كليًا.

حيث تصبح سماعات Beats Studio Buds أول سماعة تدعم هواتف أندرويد بشكل كامل والتوصيل مع الهواتف عبر لمسة واحدة.

ولكن لا تأتي السماعات بشريحة H1 أو W1 من آبل، حيث تأتي بشريحة جديدة مختلفة تمامًا.

وهذا ما يوحي بأن الشركة تنوي فصل Beats وتقنياتها عن سماعتها اللاسلكية المعتادة.

لماذا تعتبر أفضل سماعات أندرويد لاسلكية؟

تأتي سماعات Beats Studio Buds عن باقي سماعات آبل في كونها لا تستخدم شريحة H1 من آبل.

ولكن تستخدم شريحة خاصة بها، لذلك تستطيع هواتف أندرويد الإتصال بها بلمسة واحدة.

وهذا يعني أنك تفقد بعد مميزات شريحة آبل الخاصة مثل الإتصال بأكثر من جهاز معًا و استخدام قطعة واحدة من السماعة.

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كما أن السماعات تأتي بسعر منخفض للغاية مقارنةً بباقي سماعات الشركة، حيث تأتي السماعة بسعر 150 دولار، وهو أقل كثيرًا من سماعات آبل آيربودز كمثال.

الاستحواذ على علامة Beats:

نشأت علامة beats By dr Dree في عام 2006 كشراكة بين مغني الراب المشهور Dr.Dree والمنتج الموسيقي Jimmy Lovine.

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وتمكنت من تحقيق نجاح كبير في وقت قياسي، وهذا لأن الشركة كانت تعتمد على أسلوب دعاية مختلف قليلًا.

وقد استحوذت آبل على الشركة في عام 2014 بمبلغ 3 مليار دولار، وكانت هذه الصفقة أحد أكبر صفقات العام.

وبعد ذلك بدأت آبل بتصحيح مسار الشركة، وهذا يعني تقديم جودة صوت متميزة بدلًا من الاعتماد على علو الصوت فقط.

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وقد أطلقت آبل سماعات PowerBeats Pro التي كانت تقدم جودة صوت متوازنة ومميزة، وهي تستخدم شريحة H1 من آبل.

ثم استخدمت آبل نفس الشريحة مجددًا مع سماعات Airpods و Airpods Pro، ولذلك كانت الشريحة متوافقة مع هواتف آيفون بشكل أفضل من أندرويد.

ومنذ استحواذ آبل على شركة Beats فإن مستوى سماعات الشركة قد اختلف كثيرًا، وقد ظهرت سماعات آيربودز في جيلها الأول في عام 2016 أي بعد الاستحواذ بعامين.

ولكن هل نرى سماعات جديدة من Beats تهتم أيضًا بهواتف الأندرويد على حساب هواتف آيفون؟

يجب أن ننتظر الإصدارات المستقبلية حتى نتأكد من هذا الأمر.

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