جوجل تدعم تطبيقات الوسائط عبر تقليل عمولتها

تفتح شركة جوجل باب الطلبات لبرنامج جديد لمطوري تطبيقات الوسائط الذي يتيح لهم الاحتفاظ بقدر أكبر مما يكسبونه وذلك من خلال دفع عمولة أقل بنسبة 15 في المئة للشركة مقابل دعم منصات وميزات معينة.

ويعد برنامج Play Media Experience طريقة أخرى للالتفاف على عمولة الشركة البالغة 30 في المئة. ويمثل أيضًا اعتراف بأن جوجل قد أبرمت صفقات مع بعض المطورين وراء الكواليس.

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وتضع جوجل البرنامج باعتباره التوسيع العالمي لبرنامج كان متوفر سابقًا عبر الدعوات فقط، وذلك بالرغم من أنها لم تذكره سابقًا.

ولدى برنامج جوجل بعض الاختلافات الرئيسية عن برنامج آبل لتطبيقات الفيديو المتميزة. مثل أنه مصمم لحث المطورين على دعم منصات جوجل المتعددة بشكل أفضل.

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ولا تجبر الشركة المطورين على دعم Google TV و Wear OS و Android Auto وما شابه. ولكنها تطلب منهم دعم الميزات والمنصات التالية حيثما يكون ذلك منطقيًا:

الفيديو: يتم تشجيع مطوري خدمات الفيديو لغرفة المعيشة على إنشاء تطبيقات لأجهزة Android TV و Google TV و Google Cast مع تكامل التشغيل عبر الأجهزة وتسجيل الدخول.

الصوت: يتم تشجيع مطوري الموسيقى والمحتوى الصوتي المتميزين عبر الاشتراكات على إنشاء تطبيقات لنظام التشغيل Wear OS و Android Auto و Android TV و Google Cast.

الكتب: يجب على المطورين الذين يقدمون الكتب المميزة والكتب الصوتية والرسوم الهزلية إجراء تحسينات عبر الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي والتكامل مع Entertainment Space وخدمات الكتب الصوتية وإنشاء تطبيقات لنظام التشغيل Wear OS و Android Auto.

جوجل تدعم تطبيقات الوسائط:

تسرد جوجل أيضًا متطلبات الأهلية المحددة عبر موقعها التي قد تؤدي إلى استبعاد العديد من المطورين الصغار. مثل طلب أكثر من 100 ألف عملية تثبيت نشطة شهريًا، وتقييم جيد في متجر جوجل بلاي.

كما تدرج عملاقة البحث بشكل علني بعض منصاتها على أنها عمليات تكامل مطلوبة. مع الإشارة إلى أنها تتخذ القرار النهائي بشأن الشركات المعتمدة.

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وليس من الواضح إذا كانت هذه التطبيقات قادرة على الالتفاف على نظام الفوترة داخل التطبيق من جوجل.

وحددت الشركة في العام الماضي موعدًا نهائيًا في 30 سبتمبر 2021 لجميع المطورين لاعتماد عمليات الشراء داخل التطبيق منها إذا كانوا يبيعون سلعًا رقمية.

ويقال إن نتفليكس وسبوتيفاي كانتا تتهربان من عمولة جوجل من خلال القبول المباشر لبطاقات الائتمان.