تغييرات جوجل تؤدي إلى تعطل روابط يوتيوب القديمة

تتوقف قريبًا الروابط العامة المؤدية إلى عدد كبير من العناصر المخزنة عبر جوجل درايف ويوتيوب عن العمل.

وباسم الأمان المحسن، تعمل شركة جوجل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع مشاركة الرابط عبر كلتا الخدمتين.

وبينما قد يتمكن المستخدمون النشطون من إلغاء الاشتراك في التبديل، فإن الملفات ومقاطع الفيديو التي تم التخلي عنها في الحسابات غير المستخدمة أو غير النشطة قد تتلاشى.

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ويحدث ذلك لأن الروابط المشتركة أصبحت الآن جزءًا من نظام جديد تقول جوجل إنه يزيد من مستوى الأمان.

ويبدو أن الروابط الأحدث عبر يوتيوب يصعب على أي شخص تخمينها أو الوصول إليها دون منحه حق الوصول.

وتؤثر الروابط الأحدث أيضًا في ربط المزيد من النشاط بحسابات محددة ومطالبة المشاهدين بتسجيل الدخول، مما يسمح بتتبع الوصول وجعله جزءًا من الحساب لكل مستخدم.

كما تؤثر التغييرات في يوتيوب في أي مقاطع فيديو عامة، ولكن تم تمييزها على أنها غير مدرجة.

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وقالت جوجل: أي مقاطع فيديو غير مدرجة تم تحميلها قبل عام 2017 يتم تغيير حالتها إلى خاص اعتبارًا من 23 يوليو.

وتنهي الطريقة التي تعمل بها مقاطع الفيديو الخاصة الآن أي روابط قديمة أو تضمينات، بالإضافة إلى أنها تحد من المشاركة بحد أقصى 50 شخصًا – يحتاج جميعهم إلى حساب جوجل لمشاهدتها.

تغييرات جوجل الأمنية:

بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون الاستمرار في مشاركة مقاطع الفيديو القديمة غير المدرجة مع الروابط العامة والتضمينات والتعليقات، يمكنهم إلغاء الاشتراك على أساس كل حساب عن طريق ملء النموذج خلال الشهر المقبل.

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ويتمثل الخيار الآخر الوحيد الآن هو في إعادة تحميل مقاطع الفيديو هذه وتركها مميزة على أنها غير مدرجة.

وتخضع جوجل درايف للتغيير نفسه، ويؤدي النقر فوق ارتباط للوصول إلى الملفات المخزنة عبر السحابة الآن إلى تضمين مفتاح مورد يحدد من يمكنه الوصول أو لا يمكنه الوصول.

وإذا كنت قد وصلت إلى ملف، فتستمر في الوصول إليه، وإذا كان لديك وصول مباشر، فيستمر ذلك.

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وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنك بحاجة إلى تقديم طلب للوصول إلى الملف أو المجلد.

وفي حال كان لديك حساب شخصي عبر جوجل أو جيميل وكنت تستخدم درايف. فإنك تتلقى رسالة بريد إلكتروني بعد 26 يوليو لتنبيهك إلى الملفات التي تتأثر بهذا التغيير.

وإذا كان حسابك يتضمن روابط تتأثر ، فإن بإمكانك إلغاء الاشتراك في التحديث الأمني قبل 13 سبتمبر 2021.