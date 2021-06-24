تعديل الصور عبر Onedrive للتخزين السحابي

أطلقت مايكروسوفت خاصية تعديل الصور عبر منصة Onedrive الخاص بها للتخزين السحابي.

وتسمح لك هذه الخاصية بتعديل الصور وعرضها بشكل بسيط على المنصة، لذلك تصبح بديلًا أفضل لتطبيق Google Photos.

وتستطيع استخدام الخاصية الجديدة عبر تطبيق أندرويد ونسخة الويب من المنصة، ولم يصل التحديث بعد إلى هواتف الآيفون.

خطوات تعديل الصور في منصة OneDrive:

يمكنك تعديل الصور بسهولة وبشكل بسيط عبر منصة Onedrive، ولكن لا تتوقع الكثير من خاصية تعديل الصور.

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حيث تسمح لك الخاصية الجديدة بتغيير حجم الصور وألوانها قليلًا، كما تسمح لك بتغيير اتجاه الصور ودرجة ميلها.

وهو تعديل بسيط مثل الذي يتم عبر Google Photos.

وحتى تتمكن من تعديل الصور عبر المنصة قم باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى حسابك في المنصة وقم برفع أي صورة ترغب في التعديل عليها.

وبعد أن تضغط على الصورة التي ترغب في تعديلها فإنك تجد أمامك اختيار جديد يدعى تحرير الصورة.

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وعندما تقوم بالضغط على تحرير الصورة فإن قائمة التحرير تظهر أمامك وتسمح لك بتغيير بعض الإعدادات البسيطة في الصورة.

ولكن تعمل هذه الخاصية مع الصور بصيغة JPG و PNG فقط، وتخطط مايكروسوفت لتوسيع أدوات تحرير الصور وإضافة اختيارات احترافية أكثر ودعم أكثر.

كما تصل الخاصية الجديدة إلى تطبيق iOS وحسابات المدارس والأعمال مع نهاية صيف هذا العام.

حيث تعمل الخاصية الآن مع الحسابات الشخصية فقط دون باقي الحسابات.

المزيد من التحديثات للمنصة:

بدأت مايكروسوفت مؤخرًا تهتم بمنصة OneDrive الخاصة بها، حيث أصبحت تدعم بث المحتوى عبر كروم كاست إلى شاشات التلفاز.

كما أنها تدعم إعادة ترتيب الصور والمحتوى الموجود داخل المنصة بسهولة وبضغطة زر.

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بالإضافة إلى دعم رفع الصور مباشرةً بعد التقاطها من الهاتف، وتقول مايكروسوفت بأنها سوف تطلق خاصية جديدة تسمح للتطبيق بترتيب الصور تلقائيًا بالاعتماد على مكان التقاط الصورة.

ويبدو أن مايكروسوفت قررت الاهتمام بالمنصة وتحسين استخدامها بعد التسعير الجديد الذي استخدمه جوجل لخدمة Google Photos.

ويذكر بأن Google Photos كانت أفضل خدمة لتخزين الصور مجانًا، حيث كانت تعطيك مساحة تخزين غير محدودة.

ولكن تغير هذا مع بداية الشهر الجاري حيث أصبحت المساحة المجانية تصل إلى 15 جيجابايت وبعد ذلك تصبح مدفوعة.

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