تشغيل مقاطع يوتيوب خارج التطبيق في آيفون – خاصية PIP

يواجه المستخدمون مشكلة أثناء تشغيل مقاطع يوتيوب على هواتفهم، حيث يجب أن تبقي التطبيق مفتوحًا أثناء مشاهدة المقطع.

ولكن التحديثات الأخيرة لهواتف آيفون سمحت بتشغيل المقاطع خارج التطبيق، ولكن عبر متصفح الإنترنت فقط.

وهذا يعني أنك ترى الفيديو في صورة صغيرة أسفل الشاشة، ويمكنك تحريك هذه الصورة لتضعها في المكان المناسب لك.

وتسمح لك هذه الخاصية بمشاهدة مقاطع يوتيوب أثناء استخدام الهاتف بشكل عام.

طريقة مشاهدة مقاطع يوتيوب خارج التطبيق:

تعمل هذه الطريقة أيضًا مع جميع مواقع بث الفيديو، ولذلك هي ليست حصرية لتطبيق يوتيوب.

ولكن حتى تتمكن من استخدامها مع يوتيوب يجب أن تكون مشتركًا في النسخة المدفوعة من التطبيق.

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يمكنك استخدام هذه الخاصية عبر الخطوات التالية:

يجب أن تتأكد من كون الخاصية مفعلة في هاتفك قبل البدء باستخدامها، وذلك عبر التوجه إلى الإعدادات ثم الاعدادات العامة ثم خاصية صورة داخل صورة وتفعيلها عبر الزر الموجود إلى جانب الخاصية.

قم بفتح متصفح الإنترنت الخاص بك، وتعمل هذه الخاصية مع جميع المتصفحات المثبتة على هواتف آيفون وليس متصفح سفاري حصرًا.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في حساب يوتيوب المدفوع الخاص بك، ثم قم بالضغط على الفيديو الذي ترغب في مشاهدته.

ولكن يجب أن تظل داخل متصفح الإنترنت وألا تسمح للمتصفح بنقلك إلى تطبيق يوتيوب الخارجي.

وبعد ذلك قم بالضغط على علامة تكبير الشاشة الخاصة بالفيديو وهي علامة المربع الموجودة أسفل الفيديو.

ثم اضغط على الفيديو في وضع الشاشة الكاملة حتى تصل إلى أزرار التحكم في الفيديو، وتجد هنا خاصية تشغيل مقاطع اليوتيوب خارج التطبيق.

وتكون علامة هذه الخاصية عبارة عن مربع كبير ثم سهم يوصل لمربع أصغر.

ويمكنك إغلاق هذا الوضع عبر الضغط على علامة X الموجودة في المربع الصغير الذي تشاهد الفيديو فيه.

تحديثات جديدة في المنصة:

تحصل منصة يوتيوب على تحديثات جديدة هذا العام تهدف لزيادة مستخدميها وتحسين تجربة الاستخدام بشكل عام.

حيث تعمل المنصة على تحسين تطبيقها لبث الموسيقي يوتيوب ميوزك، وهذا عبر تحسين الترشيحات التي تأتي من التطبيق ويخبرك بها.

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بالإضافة زيادة أمان المنصة للأطفال، وهذا عبر وضع قيود وشروط جديدة لرفع المقاطع الموجهة إليهم وتقليل الأرباح المالية منها.

كما تضيف المنصة مجموعة خواص جديدة لتحسين عملية الربح وكسب الأموال من الفيديوهات لشركائها من صناع المحتوى.

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وهذا عبر اضافة خاصية التصفيق، وتسمح هذه الخاصية للمشاهدين بإرسال الأموال لصناع المحتوى مباشرةً، بالإضافة إلى ذلك فإن يوتيوب تطلق متاجر خاصة مبنية داخلها.

وذلك حتى تتمكن من شراء ما تراه في المقاطع دون أن تترك التطبيق.