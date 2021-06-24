إنستاجرام تضع المشاركات المقترحة قبل أصدقائك

بعد رؤية استجابة جيدة لميزة المنشورات المقترحة للمستخدمين، بناءً على اهتماماتهم، تتطلع منصة إنستاجرام الآن إلى اتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام، مع اختبار جديد للمشاركات والموضوعات المقترحة في خلاصات المستخدم، حتى قبل المنشورات من الحسابات التي تتابعها في بعض الحالات.

وأضافت إنستاجرام في العام الماضي قائمة جديدة بالمشاركات المقترحة في نهاية خلاصتك الرئيسية كلما قمت بالتمرير خلال جميع التحديثات الأخيرة من الأشخاص والحسابات التي تتابعها.

وكانت إنستاجرام تختبر ذلك منذ عام 2018 بأشكال مختلفة. وبناءً على التفاعل مع هذا المحتوى الموصى به، تسعى المنصة الآن إلى إبراز المزيد من الحسابات والموضوعات والمنشورات ذات الأهمية لتوسيع آفاق المستخدمين.

ويتم خلط المشاركات المقترحة في خلاصتك الأساسية، أحيانًا قبل الصور ومقاطع الفيديو من الأشخاص الذين تتابعهم.

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ومما لا شك فيه أن ذلك يثير قلق بعض المستخدمين. ولا يزال العديد من مستخدمي المنصة يطالبون بخيار التسلسل الزمني الزمني، لذا فإن فكرة رؤية منشورات عشوائية من الحسابات التي لا يتابعونها ضمن منشورات الأصدقاء والعائلة من غير المرجح أن تلقى استحسانًا عالميًا.

ومن المحتمل أن إنستاجرام تأمل في تقديم توصيات تتماشى بشكل وثيق مع اهتماماتك بشكل مثالي، مما يجعل الخلاصة الرئيسية أكثر جاذبية، وتجعل الأشخاص يتصفحون لفترة أطول.

ويمكن أن ينجح ذلك، طالما أن خوارزمية إنستاجرام قادرة على اكتشاف المحتوى الأكثر صلة بكل مستخدم على حدة.

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إنستاجرام تختبر المشاركات المقترحة:

تضيف إنستاجرام أيضًا خيارات تحكم جديدة تمكن المستخدمين من إضافة وإزالة الموضوعات التي قد يرغبون في رؤية المزيد أو القليل عنها، بالإضافة إلى القدرة على تأجيل توصيات الموضوعات الفردية لمدة 30 يومًا لإخفائها من خلاصتهم.

ولم تقدم الميزة، التي تم إطلاقها العام الماضي، حتى الآن محتوى إضافي إلا بعد رؤية كل ما شاركه الأشخاص الذين تتابعهم. ويجري هذا الاختبار الجديد عبر عدد صغير من المستخدمين.

وبالرغم من أن هذا التغيير هو مجرد اختبار في الوقت الحالي. إلا أنه قد يشير إلى تحول كبير في كيفية عمل المنصة.

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وتهتم إنستاجرام بإبراز المحتوى المقترح لإبقاء الأشخاص ضمن التطبيق لفترة أطول. وفي الوقت نفسه، قد يفضل الأشخاص مشاهدة منشورات الأشخاص الذين يتابعونهم فقط، خاصةً إذا كانت هذه المجموعة صغيرة.

وتبدو هذه الخطوة أيضًا وكأنها جزء من اتجاه أكبر تحاول فيه المنصات منح المستخدمين شكلًا من أشكال التحكم في الخوارزمية.

وبالرغم من أن الخوارزميات قوية بما يكفي لمعرفة اهتمامات الأشخاص وما يبقيهم متفاعلين. فإن السماح للأشخاص باختيار ما يريدون رؤيته قد يجعلهم يشعرون بمزيد من القدرة على التحكم.