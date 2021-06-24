مقارنة بين آي ماك 24 بوصة بمعالج M1 و آي ماك بحجم 27 بوصة

أطلقت آبل الحاسوب المكتبي آي ماك 24 بوصة بمعالج M1 هذا العام، ويعتبر الحاسوب الأكبر الذي يعتمد على معالج آبل الجديد.

ولكن المعالج ليس التغيير الوحيد على الحاسوب، حيث استخدمت آبل تصميمًا جديدًا للجهاز مع إضافة مجموعة من المنافذ الجديدة.

وتنتمي حواسيب آي ماك إلى عائلة الحواسيب الشاملة، وهذا يعني أن شاشة الحاسوب تضم جميع مكوناته وجميع المنافذ موجودة بها.

حواسيب آي ماك والاختلافات بينها

التصميم:

يعتبر التصميم الاختلاف الأكبر بين حواسيب آي ماك، وهذا لأن آبل قدمت تصميمًا أنحف ويعتمد على ألوان مختلفة.

حيث يأتي حاسوب آي ماك الجديد بسمك 11.5 مم وحواف صغيرة للغاية وتأتي باللون الأبيض، ويأتي الحاسوب نفسه بعدة ألوان مختلفة مثل الأزرق والأخضر والوردي والفضي والأصفر والبرتقالي والبنفسجي.

ولكن يأتي آي ماك بحجم 27 بوصة بتصميم آبل القديم، وهو التصميم الذي ظل معنا لأكثر من 7 سنوات تقريبًا.

يأتي آي ماك ذو 27 بوصة بسمك أكبر وحواف أكبر، ولكن يقدم مجموعة أكبر من منافذ التوصيل، ولذلك يفضله البعض.

شاشة العرض:

هذا هو الاختلاف الأوضح بين الحاسوبين، حيث يأتي أحدهما بشاشة 23.5 بوصة والآخر بشاشة 27 بوصة.

ويأتي حاسوب آي ماك 27 بوصة بشاشة تدعم دقة 5K، بينما يدعم آي ماك ذو 24 بوصة دقة 4.5K.

ولكن بسبب حجم الشاشة الأصغر فإن الصور تبدو أوضح قليلًا على آي ماك 24 بوصة، كما أنه يدعم الشاشات الخارجية حتى دقة 6K.

ويدعم حاسوب اي ماك 27 بوصة شاشتين خارجيتين بدقة 4K أو 6K بحسب مواصفات حاسوبك.

المعالج المركزي والرسومي:

يستخدم آي ماك 24 بوصة معالج آبل الجديد الذي استخدمته في معظم حواسيبها المحمولة الجديدة.

وهو أكثر قوة من معالجات إنتل القديمة، لذلك هو مناسب للغاية للأعمال المكتبية الخفيفة التي تحتاجها بشكل يومي.

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ولكن آي ماك 27 بوصة يأتي بمعالج إنتل من الجيل العاشر وتحديدًا معالج Core i9 ذو العشرة أنوية، بالإضافة إلى بطاقة رسومية خارجية من نوع AMD Radeon Pro 5700 XT.

لذلك فهو أقوى بكثير من معالج آبل، ويستطيع التعامل مع تطبيقات التصميم الثقيلة وتطبيقات تعديل الفيديو بسهولة.

وهذا يعني أنه مناسب للأعمال الثقيلة أو من يعمل مع تطبيقات التصميم.

الذاكرة والمنافذ في آي ماك:

يأتي حاسوب آي ماك ذو 24 بوصة بحجم أقصى للمساحة الداخلية وهو 2 تيرابايت مع حجم أقصى لذاكرة التخزين العشوائي 16 جيجابايت.

بالإضافة إلى منفذين USB 4 ومنفذ سماعة خارجية ومنفذ كابل الإنترنت، بينما تحصل النسخة الأعلى في المواصفات على منفذين USB C إضافيين.

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ولكن حاسوب آي ماك 27 بوصة يأتي بمجموعة كبيرة من المواصفات المختلفة، ويأتي بحد أقصى للمساحة الداخلية يصل إلى 8 تيرابايت مع مساحة ذاكرة عشوائية تصل إلى 128 جيجابايت.

ويحتوى على منفذين ThunderBolt 3 و أربعة منافذ USB A مع منفذ سماعة خارجية وكابل انترنت ومنفذ لبطاقة الذاكرة.

لذلك فإن حاسوب آي ماك 27 بوصة إحترافي أكثر من ناحية المساحة الداخلية والذاكرة والمنافذ أيضًا.

أسعار آي ماك:

تختلف الأسعار بالطبع بين الحاسوبين، وهي تختلف أيضًا داخل الإصدار الواحد بسبب اختلاف مواصفات الذاكرة والتخزين.

ولكن يبدأ حاسوب آي ماك 24 بوصة من سعر 1300 دولار تقريبًا، بينما يبدأ حاسوب آي ماك 27 بوصة من سعر 1800 دولار.

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وختامًا، تختلف استخدامات كل شخص ولذلك يختلف الجهاز الأنسب له.

وإذا كنت مستخدمًا محترفًا وتحتاج إلى القوة الأكبر ومساحة التخزين الأكبر، فإنك يجب أن تتجه لحاسوب آي ماك 27 بوصة.

إن كنت تبحث عن حاسوب مكتبي لأداء الأعمال اليومية، فإن حاسوب آي ماك 24 بوصة أكثر من مناسب لك.