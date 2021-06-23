5 مواقع لتنزيل قوالب إكسل الجاهزة مجانًا

عادةً يتطلب إنشاء جداول بيانات إكسل الكثير من الوقت، خاصة إذا كانت الصيغ معقدة، فقد تضطر إلى قضاء يوم كامل في تنسيق جدول البيانات.

ولكن باستخدام قوالب إكسل المصممة سابقًا، فإنك تتجنب العمل غير الضروري، حيث تكون القوالب قابلة للتحرير.

وبالتالي يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك بعد أن يتم تنسيقها سابقًا. وتأتي مع صيغ محددة سابقًا لأنواع حسابات محددة.

فوائد استخدام قوالب إكسل الجاهزة:

على سبيل المثال إذا كنت ترغب في إنشاء مخطط ميزانية للشركة، فإن هذا يتطلب إنشاء نموذج من البداية ودمج الصيغ وتنسيق الجدول لجعلها تبدو احترافية.

وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإكمال هذه المهام، ويمكنك أيضًا ارتكاب أخطاء عند إدخال الصيغ في جدول البيانات.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل أحد قوالب إكسل الجاهزة المتعلقة بالميزانية وبنفس الصيغ التي تريدها، وإجراء التغييرات عليها، مما يقلل الوقت والجهد.

وإلى جانب توفير الوقت باستخدام نماذج جداول البيانات الجاهزة، فإنك قادر أيضًا على إنشاء جداول بيانات أكثر احترافية.

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مواقع تنزيل قوالب إكسل مجانًا:

تسمح لك معظم مواقع الويب المدرجة أدناه بتنزيل قوالب إكسل واستخدامها دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد.

معرض قوالب إكسل الجاهزة

يتيح لك تطبيق إكسل نفسه قوالب جاهزة للاستخدام. وتجد قوالب إكسل جاهزة للاستخدام تتعلق بالكثير من الفئات، مثل المخططات والقوائم والميزانيات والإدارة المالية. وبغض النظر عن المهنة التي تعمل بها، فإنك تجد قالبًا يناسبك.

ويوجد أيضًا خيار للبحث عن طريق كلمات رئيسية محددة في شريط البحث العلوي، فإذا بحثت من خلال كلمة الرواتب، فإنك ترى قائمة كاملة من القوالب المتعلقة بهذه الكلمة الرئيسية.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل الوصول إلى القوالب الجاهزة في التطبيق:

فتح تطبيق إكسل.

الضغط على خيار ملف في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

في القائمة الجانبية التي تظهر لك، اضغط على خيار جديد.

تظهر لك الكثير من القوالب في الشاشة الرئيسية مع وصف موجز لها.

اختر القالب الذي تريده.

بعد الانتهاء، يفتح تطبيق إكسل هذا القالب بصفته جدول بيانات جديد.

يمكنك الآن تغيير النص وتعديل الصيغ واستخدام جميع الميزات لتخصيصه.

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مكتبة قوالب مايكروسوفت

تحتوي مكتبة مايكروسوفت أوفيس على أفضل قوالب إكسل المتاحة للتنزيل، وبعضها مجاني، بينما البعض الآخر يتطلب اشتراك مايكروسوفت 365.

ويمكنك زيارة موقع قوالب إكسل عبر هذا الرابط واستخدام مربع البحث للبحث مباشرة عن نوع معين من القوالب.

وعند استخدام خيار البحث، ترى القوالب ذات الصلة بناءً على الكلمات الرئيسية التي تم البحث بها، مما يسهل عليك اتخاذ القرار.

ويمكنك أيضًا إلقاء نظرة على القوالب المختلفة في خيار التصفح حسب الفئة الموجود في الجهة اليمنى من الشاشة.

وتجد أيضًا بعض القوالب المتميزة التي لا يمكنك الوصول إليها إلا من خلال الاشتراك في خدمة مايكروسوفت 365.

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موقع Spreadsheet123

يحتوي موقع Spreadsheet123 على مجموعة كبيرة من قوالب إكسل الجاهزة للتنزيل، ويتم تحديثها باستمرار.

ويتم تصميم القوالب في هذا الموقع بشكل احترافي، حيث يمكنك تصفحها بحسب الفئة.

ويتيح لك ايضًا تنزيل القالب بتنسيقات مختلفة. وعند تمرير مؤشر الفأرة عبر القالب يظهر لك تفاصيل حول متطلباته وإصداره ومؤلفه وأي اتفاقيات ترخيص.

موقع Vertex42

يوفر Vertex42 مجموعة واسعة من القوالب، بما في ذلك الميزانيات والفواتير وإدارة المشاريع والجداول الزمنية والأعمال وغيرها الكثير. ويتيح لك تنزيل قوالب إكسل الجاهزة بطريقة سهلة.

وفي حال لم تكن متأكدًا من أن القالب الذي تريد تنزيله مفيدًا أم لا، فإن بإمكانك مشاهدة مقطع فيديو يوضح كيفية عمله، وهي ميزة لا توفرها المواقع الأخرى. ولكن مع ذلك قد لا تتوفر معاينة فيديو لجميع القوالب.

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موقع Template

يتفوق موقع Template.net من حيث عدد القوالب على جميع مواقع الويب المدرجة في هذه القائمة. ويتيح لك الاختيار من عدة فئات فرعية من القوالب الجاهزة.

كما يمكنك التمرير لأسفل من أجل رؤية القائمة الكاملة للقوالب.

بالإضافة إلى ذلك يقدم موقع Template.net دعم المحادثة الصوتية لمساعدتك في العثور على القالب الذي ترغب في تنزيله.