مايكروسوفت تصل إلى 2 تريليون دولار كقيمة سوقية

دخلت شركة مايكروسوفت رسميًا أكثر الأندية نخبوية وهو نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية 2 تريليون دولار.

وأصبحت عملاقة البرمجيات ثاني شركة أمريكية عامة، بعد آبل، تصل إلى مثل هذا التقييم.

كما تجاوزت شركة أرامكو السعودية للنفط هذا المستوى في ثاني يوم من التداول. وذلك بالرغم من أن قيمتها السوقية تبلغ الآن 1.88 تريليون دولار.

وتم طرح أرامكو للاكتتاب العام في 2019. وتتداول في بورصة تداول السعودية.

وتجاوزت القيمة السوقية لمايكروسوفت 2 تريليون دولار خلال التداول يوم الثلاثاء. وأغلقت بأقل من 300 مليون دولار فقط من هذا المستوى. وصعد سهمها يوم الثلاثاء 1.1 في المئة إلى 265.51 دولار.

ووصلت الشركة إلى 2 تريليون دولار بعد أكثر من عامين بقليل من تجاوزها لأول مرة القيمة السوقية البالغة تريليون دولار.

وساعد فيروس كورونا في وصولها إلى هناك. وكان الوباء يعني أن الناس يقضون وقتًا أطول عبر أجهزتهم، مما أدى إلى زيادة الطلب على أجهزة حواسيب مايكروسوفت وأنظمة الألعاب ومنصة الحوسبة السحابية.

وقد أدى ارتفاع سوق الأسهم – جنبًا إلى جنب مع نجاح شركات التكنولوجيا على وجه الخصوص – إلى رفع أسهمها.

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وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 64 في المئة منذ شهر مارس 2020، عندما بدأت عمليات الإغلاق ضد الوباء في حيز التنفيذ في الولايات المتحدة.

وارتفعت قيمة السهم بنسبة 720 في المئة منذ تعيين ساتيا ناديلا في منصب الرئيس التنفيذي في شهر فبراير 2014، خلفًا لستيف بالمر.

مايكروسوفت تتطور في عهد ناديلا:

قاد ناديلا الشركة إلى استراتيجية برمجية تعتمد على السحابة أولاً، حيث وسعت كلاً من أعمال السحابة العامة Azure والإصدارات المستندة إلى السحابة من أوفيس وبرامج التطبيقات الأخرى.

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وفي شهر أبريل، أعلنت عملاقة البرمجيات أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 41.7 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، في بيان في ذلك الوقت: بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لم تتباطأ منحنيات التبني الرقمي. ونحن نبني السحابة للعقد القادم، ونوسع سوقنا القابل للتوجيه والابتكار عبر كل طبقة من التكنولوجيا لمساعدة عملائنا على الصمود والتحول.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل 2 تريليون دولار في شهر أغسطس الماضي، وتبلغ حاليًا 2.24 تريليون دولار.

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وارتفعت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت منذ 16 مارس 2020 بنحو 960 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن القيمة الحالية لشركة فيسبوك البالغة نحو 950 مليار دولار.

وانضمت الآن مايكروسوفت إلى صفوفها، أما أمازون وجوجل فتسعيان للانضمام إلى النادي الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار.

وتحتل أمازون المرتبة الثالثة في قائمة أكبر شركات التكنولوجيا من حيث القيمة السوقية. وبلغت قيمتها 1.76 تريليون دولار، تليها جوجل بقيمة 1.67 تريليون دولار.