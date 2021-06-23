مايكروسوفت إيدج يسهل مشاركة الصفحات بين الأجهزة

حصل متصفح مايكروسوفت إيدج في شهر أبريل على دعم لميزة مشاركة علامات التبويب في قناة Canary لنسخة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

وبعد شهور من الاختبار، تم تحديث متصفح مايكروسوفت إيدج بإمكانية مشاركة علامات التبويب عبر القناة المخصصة للعملاء العاديين.

ومن خلال مشاركة علامات التبويب، يمكنك البدء بقراءة صفحة ويب عبر جهاز الحاسب ومن ثم إرسالها إلى الحاسب المحمول أو الهاتف الذكي.

وتتيح لك الأداة المفيدة من متصفح مايكروسوفت إيدج إرسال علامات تبويب إلى أجهزة مختلفة، كما أنها تلغي الحاجة إلى مزامنة الإشارات المرجعية أو عناوين URL بالبريد الإلكتروني مع نفسك.

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ويتم طرحها حاليًا لمجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين في القناة الثابتة عبر نظامي التشغيل ويندوز 10 وماك.

ولتجربتها، افتح أي صفحة ويب وانقر على شريط العناوين، وحدد خيار “إرسال هذه الصفحة”.

ويتيح لك ذلك إرسال الصفحة الحالية إلى الأجهزة المدعومة التي تم تسجيل الدخول إليها حاليًا باستخدام حساب مايكروسوفت.

ويتلقى الجهاز المستلم إشعارًا فوريًا من متصفح مايكروسوفت إيدج باسم وعنوان URL لصفحة الويب.

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ويمكنك أيضًا النقر بزر الفأرة الأيمن على الروابط وتحديد الجهاز لمشاركة الرابط. وعند النقر بزر الفأرة الأيمن على الروابط، تظهر لك أيقونة هاتف محمول وجهاز حاسب محمول، ويمكنك النقر فوقها لإرسال الرابط إلى الجهاز المحدد.

ولن يظهر هذا الخيار إذا كنت لا تستخدم متصفح مايكروسوفت إيدج على أكثر من جهاز.

مايكروسوفت إيدج يسهل المشاركة:

يبدو أن أداة مشاركة علامات التبويب متاحة لمجموعة صغيرة جدًا من المستخدمين في الإصدار المستقر v91.0.864.54. ومن المحتمل أن يبدأ طرحه لمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة.

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وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مشاركة علامات التبويب تقتصر حاليًا على سطح المكتب فقط. وإذا كنت تريد إرسال علامات تبويب إلى أجهزة أندرويد أو آيفون، فأنت بحاجة إلى تنزيل وتثبيت نسخة متصفح متصفح مايكروسوفت إيدج من قناة Canary أو Dev عبر هاتفك المحمول.

وتعتبر شركة مايكروسوفت متأخرة إلى حد ما في طرح هذه الميزة. وتم تحديث متصفحي جوجل كروم وفايرفوكس بميزة إرسال علامات تبويب مماثلة في عام 2019. كما تضمن سفاري ميزة علامات تبويب آيكلاود لعدة سنوات أيضًا.

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وبالإضافة إلى مشاركة علامات التبويب، تعمل مايكروسوفت أيضًا على إدخال تحسينات على لعبة المتصفح المضمنة في وضع عدم الاتصال Surf.

وتم تصميم أداة Surf ضمن متصفح مايكروسوفت إيدج خصيصًا لأولئك الذين يعانون من مشكلات في الاتصال بالإنترنت وتتحدى اللاعبين للتصفح مع تجنب العقبات أو وحش البحر.

وبالمثل، تختبر مايكروسوفت أيضًا عناصر تحكم جديدة في عرض الخطوط للمتصفح عبر نظام التشغيل ويندوز 10.