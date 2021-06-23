فيسبوك تعلن عن المرحلة التالية للتجارة الإلكترونية

تماشياً مع تركيزها المتزايد على التجارة الإلكترونية، أعلنت شركة فيسبوك عن مجموعة من أدوات التسوق والاكتشاف الجديدة، بما في ذلك المتاجر عبر واتساب وقوائم التسوق في سوق فيسبوك، بالإضافة إلى خيار البحث المرئي الجديد عن المنتج عبر إنستاجرام.

وتم الإعلان عن هذه الأمور خلال بث مباشر للرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، الذي أشار أيضًا إلى أن فيسبوك ومتاجر إنستاجرام تروى الآن أكثر من 300 مليون زائر شهريًا.

وأفاد زوكربيرج أيضًا أن هناك أكثر من 1.2 مليون متجر نشط شهريًا عبر منصاتها، وهو رقم كبير بالنظر إلى أن فيسبوك أطلقت خيارات المتاجر قبل عام فقط.

وتمثل المتاجر عبر واتساب الإعلان الأكبر، بحيث تمكن هذه المتاجر الأنشطة التجارية من تقديم متجرها بالكامل داخل تطبيق المراسلة. ويمنح هذا الأمر المستخدمين طريقة للعثور على المنتجات ذات الصلة، والتواصل مع النشاط التجاري لمزيد من المعلومات.

وقال زوكربيرج: نجلب المتاجر إلى واتساب مما يسهل على الأشخاص العثور على المنتجات أو العلامات التجارية التي يرغبون في التعامل معها.

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وبالرغم من أن واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم، إلا أن تحقيق الدخل من هذا الجمهور كان صعبًا.

ولا يريد الأشخاص رؤية إعلانات ضمن الرسائل، والإعلانات في حالة واتساب، نسخته الخاصة من القصص، لم تنجح.

وأجبر ذلك فيسبوك على البحث عن نماذج إيرادات بديلة، بما في ذلك تسهيل النشاط التجاري مباشرة في التطبيق.

ولاحظ زوكربيرج أن الأنشطة التجارية تحتاج إلى إنشاء متجرها مرة واحدة فقط حتى يعمل عبر فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، مما قد يؤدي أيضًا إلى توسيع فرص التجارة الإلكترونية.

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طموحات فيسبوك في التجارة الإلكترونية:

بالإضافة إلى ذلك تحضر فيسبوك قوائم المتاجر إلى السوق. وتعني الإضافة الجديدة أن قوائم منتجات المتاجر قد تم توسيعها لتشمل السوق.

ويوفر هذا الأمر المزيد من الطرق للعلامات التجارية للتواصل مع المتسوقين المهتمين، والمزيد من الطرق لفيسبوك لتشجيع نشاط التصفح والشراء.

علاوة على ذلك لن يضطر أولئك الذين أنشأوا المتاجر إلى فعل أي شيء إضافي لإدراج منتجاتهم في السوق وعرضها في عمليات البحث ذات الصلة.

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ولا تزال فيسبوك تختبر أفضل طريقة لتنفيذ ذلك، ولكنها ستكون طريقة أخرى لتشجيع سلوك الشراء الموسع في التطبيق.

وتقدم فيسبوك أيضًا إعلانات متجر مخصصة جديدة، التي تعرض عناصر بناءً على تفضيلات التسوق الفردية للأشخاص والسلوكيات السابقة.

وقال زوكربيرج: نحن نتيح للأنشطة التجارية إرسال المتسوقين إلى المكان الذي تجري فيه عملية شراء بناءً على سلوك التسوق.

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وتوجه الإعلانات المستخدمين إلى مجموعة منتقاة من المتجر، تتماشى مع اهتماماتهم المسجلة.

وتضيف فيسبوك أداة البحث المرئي إلى إنستاجرام. وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بمسح عنصر من العالم الحقيقي، أو استخدام أي صورة أو مقطع فيديو تم تحميله، للعثور على قوائم منتجات مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك تتيح الشركة أيضًا إعلانات بعلامات المنتج على مستوى العالم، بينما تقوم أيضًا باختبار الإعلانات الديناميكية للواقع المعزز وتوسيع شراكاتها التجريبية في الواقع المعزز.