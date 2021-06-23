يأتي تطبيق iMessage ليكون التطبيق الرسمي للرسائل في هواتف آيفون وأجهزة آي أو إس بشكل عام. وهذا يعني أنك تستقبل الرسائل النصية عليه مباشرةً وكذلك ترسلها عبره، بالإضافة إلى ذلك يعمل ضمن شبكة خاصة به وحصرية لأجهزة آبل. وكسائر تطبيقات الدردشة الأخرى قد ترغب بتعديل أو تخصيص صفحتك الشخصية, إليك طريقة طريقة تغيير الصورة الشخصية في iMessage

طريقة تغيير الصورة الشخصية في iMessage:

توجه إلى التطبيق على هاتفك ثم قم بفتحه، وبعد ذلك قم بالضغط على زر تعديل الموجود في أعلى الهاتف.

ثم اختر تعديل الاسم والصورة حتى تنتقل إلى شاشة تعديل صفحتك الشخصية.

وبعد ذلك ينقلك التطبيق إلى شاشة تعديل الصورة الشخصية والاسم، ثم قم بتغيير الصورة كما ترغب ووضع الاسم الجديد الذي ترغب فيه.

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ويعطيك التطبيق اختيار مشاركة الإسم والصورة الجديدة أو لا، ولكن قم باختيار مشاركة الصورة والإسم حتى تتحكم في صورتك الشخصية على الهواتف الأخرى.

وتستطيع الضغط على زر تعديل الموجود تحت الصورة الشخصية حتى تقوم باختيار صورك مناسبة لك أو اختيار أحد صور Animoji الخاصة بالآيفون.

وتستطيع التقاط صورة مباشرةً من كاميرا الهاتف أيضًا.

أهم مميزات التطبيق:

يقدم لك iMessage مجموعة مميزات مختلفة تجعله أفضل تطبيق مراسلة سريعة على هواتف آيفون، وهو يتغلب على واتساب وتيليجرام.

وتعتبر الخصوصية الكبيرة أهم ميزة في iMessage، حيث لا يمكن لأي شخص التجسس على رسائلك والوصول إليها دون إذنك.

ولذلك يفضل الكثير من محبي الخصوصية استخدام التطبيق بدلًا من تطبيقات المراسلة المنتشرة مثل واتساب أو تيليجرام.

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كما تستطيع إرسال الأموال مباشرةً عبر iMessage إلى مستخدمي آيفون الآخرين، ولكن هذا إن كانت دولتك مدعومة من Apple Pay.

وحتى تتمكن من استخدام هذه الخاصية يجب أن تقوم بتسجيل بطاقتك البنكية في الخدمة واستخدامها.

ويمكنك إلغاء رسائل التنبيهات عبر iMessage ثم جعلها لا تظهر إلا للمستخدمين الذين ترغب في أن تصلهم.

وهذا يختلف عن تطبيق واتساب الذي يجبرك على إلغاء تقارير وصول الرسائل لجميع المستخدمين معًا في وقت واحد.

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