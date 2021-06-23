انخفاض بيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار يثير المخاوف

أدى انخفاض سعر عملة بيتكوين القصير الأجل إلى ما دون 30 ألف دولار إلى إعادة إشعال الحديث عن شتاء جديد للعملات الرقمية.

ولكن الخبراء يقولون: إن أسس بيتكوين جيدة، وإن ظروف السوق في عام 2021 مختلفة تمامًا عن آخر انهيار كبير للعملات الرقمية في عام 2018.

وقال المحلل والإحصائي ويلي وو: نحن بعيدون عن السوق الهابط، ويخاف التجار من العوامل الفنية التي تظهر في البورصات مثل الأحجام وحركة الأسعار.

ماذا يحدث لعملة بيتكوين:

كان لارتفاع بيتكوين في الأشهر الـ 12 الماضية علاقة كبيرة بالمليارديرات والشركات التي تشتري العملة بكميات كبيرة.

وأدى تزايد الاهتمام من جانب اللاعبين الماليين الرئيسيين إلى إصلاح صورة بيتكوين وتأجيج نقص المعروض، مما ساعد على رفع السعر.

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ولكن منذ أن بلغ سعر بيتكوين ذروته بأكثر من 63000 دولار في شهر أبريل، كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة بالنسبة لأكبر عملة رقمية في العالم.

ومن المؤكد أن حملة الصين على مستوى البلاد ضد معدني بيتكوين في البلاد لا تساعد.

وقال أحد أكبر مشغلي تعدين بيتكوين في أمريكا الشمالية: الأخبار الأخيرة عن إغلاق التعدين في الصين تذكرنا جدًا بالصين كل بضع سنوات. لقد منعت البنوك من استخدام بيتكوين. ولكن هذا في الواقع مختلف. ولم أشهد نزوحًا جماعيًا مثل هذا من قبل.

ويوجد أكثر من نصف معدني بيتكوين في العالم في الصين، وقد أوضحت بكين أنها تريد خروجهم.

وفي شهر مايو، دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين وتداول بيتكوين، مما أطلق عليه “هجرة التعدين الكبرى”.

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ويعزى الكثير من هذا الزخم الهبوطي في سعر بيتكوين إلى تحركات الصين الأخيرة في مجال التعدين التي أدت إلى انخفاض معدل التجزئة العالمي.

وفي حين أن أصحاب العملة على المدى الطويل ينظرون إلى هذا على أنه تحرك إيجابي للغاية للشبكة، فإن التجار على المدى القصير يخافون من عدم اليقين.

وفي الوقت الحالي، يظهر مؤشر الخوف والجشع قراءة 10، مما يشير إلى الخوف الشديد.

وغالبًا ما تكون الأسواق مدفوعة بالزخم الذي يمكن أن يطغى أحيانًا على الأساسيات. ويبدو أن المعنويات الحالية تعكس ما نراه هنا.

2021 مقابل 2018:

يعتقد المحللون أنه من غير المرجح أن يكون هذا الأمر بداية شتاء جديد للعملات الرقمية. وبدلاً من ذلك، يتوقعون أننا نتجه نحو فترة من المبالغة في رد الفعل تصحح نفسها في الوقت المناسب.

وقد لا نرى شتاء جديد للعملات الرقمية مرة أخرى إذ هناك الكثير من المنفعة والتبني والتنويع في الصناعة أكثر مما كان لدينا في 2014 أو 2018.

ويصر المضاربون على أن الأسس أقوى بكثير في عام 2021 مما كانت عليه خلال آخر سوق هابط في عام 2018.

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وازداد مستوى التبني الذي يؤسس القيمة الجوهرية للعملة المشفرة. وهذه النقطة مهمة بشكل خاص، إذ أصبح اعتماد بيتكوين على وشك الانهيار. وأدى ذلك إلى ظهور مجموعة أوسع من المستخدمين الذين يؤمنون بقيمة العملة، مما يعززها.

وقال وو: جميع أسس الشبكة متفائلة، والأهم من ذلك أننا في أعلى مستويات نمو المستخدمين الجدد.

كما أغلقت بيتكوين مؤخرًا أول ترقية رئيسية لها في أربع سنوات، ووعدت بوظائف إضافية وخصوصية وكفاءة.

وعلى المدى القصير، يعتقد المؤمنون بالعملة المشفرة أن السعر يستقر عند مستويات الأسعار التي لا تزال أعلى من المستويات السابقة.

ويتناسب هذا مع نمط الأصول المشفرة التي ترتفع بشكل كبير فوق أعلى المستويات السابقة. ومن ثم تستقر في الوضع الطبيعي الجديد لبضع سنوات قادمة بينما يواصل البناة الابتكار في مجال التكنولوجيا.