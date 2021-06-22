كيف تعيد ترتيب واجهات iOS 15 وتحذف صفحات منها

قامت آبل بتغيير طريقة عرض التطبيقات على هواتف آيفون مع تحديث iOS 14، وذلك لتعطيك حرية أكثر في تخصيصها.

ولكن لا تستطيع حذف صفحة تمامًا أو إعادة ترتيب الصفحات الخاصة بالواجهة، وهذا يعني نقل الصفحات مكان بعضها البعض.

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يسمح لك نظام iOS 15 بالقيام بهذا، وهي أحد مميزات التخصيص الجديدة التي يقدمها لك النظام.

خطوات إعادة ترتيب صفحات الواجهة وحذفها:

حتى تتمكن من إعادة ترييب الصفحات أو تغيير الترتيب الإفتراضي الذي يصدر به الهاتف قم باتباع الخطوات التالية.

اضغط واستمر بالضغط على أي مساحة فارغة في الواجهة حتى تبدأ الأيقونات والشاشة بالاهتزاز.

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وبعد ذلك قم بالضغط على النقاط الثلاثة أسفل الصفحة حتى تظهر لك قائمة الصفحات الرئيسية.

يمكنك تغيير ترتيب الصفحات عبر سحب الصفحة إلى مكانها الجديد، وبعد أن تنتهي قم بالضغط على زر تم الموجود بالأعلى مرتين حتى تخرج من وضع التعديل.

وحتى تقوم بحذف صفحة من الواجهة فإن عليك الاستمرار في وضع الاهتزاز ثم الضغط على العلامة أسفل الصفحة التي ترغب في حذفها.

وبعد ذلك قم بالضغط على علامة – الموجودة أعلى الصفحة لحذفها تمامًا.

ولا يتم حذف التطبيقات عندما تقوم بحذف الصفحة الرئيسية التي تحتويها، ويمكنك الوصول إليها بسهولة عبر مكتبة التطبيقات الموجودة في الهاتف.

ويدعم نظام iPadOS 15 وWatchOS 15 نفس الخطوات لإعادة ترتيب التطبيقات وصفحات الواجهة المختلفة،

المزيد من المميزات في iOS 15:

تركز آبل مع نظام iOS 15 على تخصيص الإستخدام بشكل كبير، وهذا يعني إمكانية تعديل الواجهة والتطبيقات واستخدام الهاتف بأكمله.

حيث تعتمد آبل على واجهة جديدة لخاصية عدم الأزعاج وطريقة جديدة أيضًا لجمع التنبيهات معًا في واجهة واحدة.

كما استخدمت آبل الذكاء الاصطناعي في خاصية Spotlight للبحث داخل الصور الموجودة في الهاتف.

حيث تسمح لك آبل الآن بالبحث عن الأشخاص والأماكن في الصور وصفحات الإنترنت عبر خاصية Spotlight مباشرةً.

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وذلك بالإضافة إلى إمكانية الوصول لمربع البحث من شاشة القفل مباشرةً دون الحاجة لفتح الهاتف.

وقد فجرت آبل مفاجئة عندما أعلنت عن استخدام Facetime مع هواتف أندرويد وأجهزة ويندوز أيضًا، وذلك عبر إرسال دعوات للمستخدمين المختلفين.

وأخيرًا فإن نظام iOS 15 أصبح متاحًا الآن كنسخة تجربة للمطورين، ولكن تتاح التجربة لمختلف المستخدمين في الفترة القادمة عبر التجربة المفتوحة للجميع.

ويصدر النظام بشكل كامل في شهر سبتمبر القادم مع هواتف آيفون 13 أو 12s حسبما تقرر آبل.

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