جوجل تحظر ملفات Cookies في Chrome و تبني أسلوب جديد للتتبع

تعتبر ملفات تعريف الارتباط أو Cookies عنصر هام في متصفحات الويب تتيح للمواقع تتبع نشاطك عند التصفح.

تسمح هذه التقنية لأي موقع جديد على الويب تقوم بزيارته بمعرفة الموقع السابق الذي كنت فيه .

تستخدم شركتا فيسبوك وجوجل وهما شركتا الإعلان الأكثر ربحية في التاريخ، ملفات تعريف الارتباط لعرض الإعلانات عبر الويب بناءً على المعلومات التي تم جمعها، لكن كل هذا في طريقه للتغيير.

ماهي التفاصيل؟

في شهر أبريل الماضي بدأت جوجل في اختبار تقنية جديدة تسمى (FLoC) في متصفحها جوجل كروم.

والذي يستخدمه حوالى 70% من مالكي الحواسيب في العالم.

وتعتبر هذه التقنية الجديدة بديلًا عن ملفات Cookies الشائعة، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول بداية عام 2022.

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وقد أحدث هذا التوجه الجديد من جوجل في حظر ملفات Cookies صدمة في سوق الإعلانات الرقمية.

حيث يعتبر تتبع المستخدمين أمر ضروري لتوليد الإيرادات للكثير من مواقع الويب.

ولكي تدافع عن قراراها ذكرت جوجل أن لديها حلولًا تسمح للمعلنين بمواصلة عرض الإعلانات ذات الصلة، ولكن بطرق تحافظ على خصوصية المستخدمين.

وتهدف مقترحات الشركة إلى السماح لناشري الويب وشركات التجارة الإلكترونية ووكالات الإعلان بمواصلة استخدام الإعلانات المستهدفة لكسب المال.

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ما هي خطط الشركات لمواجهة هذه التقنية؟

وقد قامت شركات الإعلانات الرقمية بالفعل بمحاولة صناعة طرق تتبع خاصة بها.

مثل: شركة Trade Desk التي تكاتفت مع بعض الشركات لإنشاء أدوات تتبع جديدة تستخدم عناوين البريد الإلكتروني.

بالإضافة إلى شركة التسوق العملاقة أمازون التي تحظر حاليًا متصفح كروم من جمع البيانات عند تصفح موقعها.

وقد أكد السياسيون ومحققو مكافحة الاحتكار في العديد من البلدان من أن خطوة جوجل قد تضر بالمنافسين وتزيد من قوتها.

وبالنسبة لمستخدمي الإنترنت العاديين، يمكن أن يكون لهذا التغيير آثار كبيرة على كيفية قيام الشركات بتجميع بياناتنا واتخاذ قرارات بشأن ما نراه على الإنترنت.

شركة جوجل ليست الأولى

تعتبر شركة جوجل ليست أول من يقوم بحظر ملفات Cookies .

حيث بدأت آبل في عام 2017 في تقييد ملفات Cookies الطرف الثالث وحظرها في النهاية تمامًا في متصفح سفاري التابع لها.

وقد حذت حذوها شركة موزيلا مع متصفح فايرفوكس بعد فترة وجيزة، لكن هذين المتصفحين يشكلان نسبة استخدام أقل من 22%.

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على الرغم من اعتماد جوجل على الإعلانات والتتبع والتي حققت لها ما يقارب 183 مليار دولار من العائدات سنويًا.

إلا أن الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي لشركة ألفابت اعترف خلال جلسة استماع بالكونجرس في 2018 أن المستخدمين لا يحبون الشعور بأنه يتم تعقبهم عبر الإنترنت.

في يناير من العام الماضي قالت جوجل إنها أيضًا ستحظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية على كروم في غضون العامين المقبلين.

ويقول بعض المنافسين في صناعة الإعلان الرقمي أن خطوة جوجل لا تتعلق بالخصوصية على الإطلاق.

ولكنها طريقة لإيذاء منافسيها ودفع المعلنين لاستخدام إعلانات جوجل على منصة يوتيوب ومحرك بحث جوجل التابعان لها.

ومن المعروف أن هذين الموقعين لا تحتاجان إلى استخدام ملفات تعريف الارتباط لاستهداف الأشخاص بشكل فعال.

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ما هو هدف جوجل من حظر ملفات Cookies في متصفحها؟

في شهر مارس الماضي ذكرت متحدثة باسم جوجل: “إن هدف الشركة هو جعل ملفات تعريف الارتباط تقنية قديمة مع مساعدة ناشري الويب أيضًا على تنمية أعمالهم”.

وأضاف: “إن العثور على هذا التوازن أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الويب مفتوحًا، ومتاحًا ومزدهرًا للجميع”.

ويمكن لجوجل حظر ملفات تعريف الارتباط في كروم بسهولة نسبية لأنها تصمم وتتحكم في الشفرة الأساسية للمتصفح.

وقد قامت الشركة بالفعل بإرسال نموذجها الجديد إلى مجموعة W3C وهي المجموعة التي تضع قواعد لكيفية عمل الويب لأخذ موافقتها.

هل تحتاج جوجل فعلًا إلى موافقة الجهات الرقابية حتى تقوم بحظر ملفات Cookies؟

قد لا تحتاج جوجل فعليًا إلى الحصول على موافقة من أعضاء مجموعة W3C نظرًا إلى أن متصفحها هو الأكثر استخدامًا في العالم.

فشركة جوجل يمكنها ببساطة وضع قواعد جديدة وسيتعين على مطوري الويب اتباعها أو المخاطرة برؤية مواقعهم تتوقف عن العمل على متصفح كروم.

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جدير بالذكر أنه ووفقًا لمبدأ عمل ملفات تعريف الارتباط فإن مواقع الويب قادرة على سحب معلومات عنك باستمرار عند التصفح.

وتقول جوجل إن النظام الجديد FLoc فعال بنسبة 95% للمعلنين حيث يمكنهم الحصول على النقرات مثل إعلانات ملفات تعريف الارتباط القديمة.

ومع ذلك فإن متصفح كروم سيظل يراقب كل موقع ويب تزوره ويغذي ذلك في خوارزميته، حتى لو بقيت المعلومات على جهازك.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون مراقبة أقل من شركات التكنولوجيا العملاقة، فقد يبدو الأمر وكأنه خطوة في الاتجاه الخاطئ.

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ويذكر بينيت سايفر، الباحث في مؤسسة الحدود الإلكترونية: “ستتجنب التكنولوجيا مخاطر الخصوصية لملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية”.

ويضيف: “لكنها في الوقت نفسه ستنشئ ملفات جديدة في هذه العملية”.

ومع ذلك فإنه مقارنة بالمقترحات الأخرى من بقية شركات الإعلان الرقمي، يمكن القول إن تقنية جوجل هي الأفضل فيما يتعلق بالخصوصية.

وذلك من خلال موازنة شركة جوجل بين الاحتياجات التجارية واحتياجات خصوصية المستخدم في الوقت نفسه.

وقد يؤدي حظر ملفات تعريف الارتباط تمامًا إلى الإضرار بناشري الأخبار وشركات التجارة الإلكترونية الناشئة.

وهذا من شأنه أن يقلل من عدد الزيارات لمواقع النشر التي تعتمد على الزيارات بشكل كامل وبالتالي رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية.

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